Meryem Uzerli’den Jennifer Lopez ve Neymar Yorumu

Meryem Uzerli Lansmanda Dikkat Çekti

Türkiye’de olduğu kadar Orta Doğu’da da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli, Tersane İstanbul’da düzenlenen, Dubai merkezli bir inşaat şirketinin lansmanına katıldı. Etkinlik boyunca şıklığı ve samimi tavırlarıyla ilgi odağı olan Uzerli, davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Jennifer Lopez ve Neymar Sorusu

Oyuncuya, “Dubai’den ev alırsanız Jennifer Lopez ve Neymar Junior gibi ünlü isimlerle komşu olmak nasıl hissettirir?” sorusu yöneltildi. Uzerli, bu soruya içten ve esprili bir yanıt verdi:

“Bu hayatta her şey mümkün. Onlar da bizim gibi insan sonuçta. Su içip, tuvalete gidiyorlar.”

Samimi sözleri, etkinlik alanında gülüşmelere neden oldu.

“En Büyük Projem Anneliğim”

Almanya ve İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncu, özel hayatıyla ilgili de konuştu. Uzerli, “Hayattaki en büyük projem kızlarıma bakmak. En önemli şey annelik” diyerek hem iş hem de aile hayatı hakkında ipucu verdi. Ancak oyuncu, yeni projeleri konusunda ser verip sır vermedi.

Hayranlarından Tam Destek

Meryem Uzerli’nin esprili yanıtı sosyal medyada da gündem oldu. Hayranları, oyuncunun doğal tavırlarını överek “samimiyetini hiç kaybetmedi” yorumları yaptı.