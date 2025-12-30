Meryem Uzerli’den "Hürrem Sultan" İtirafı: "Sormayın, Felaketti!"

Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, yıllar sonra gelen samimi itirafıyla hayranlarını güldürdü. Kariyerinin dönüm noktası olan rolü alabilmek için söylediği küçük bir yalanın, sette nasıl büyük bir krize dönüştüğünü ilk kez anlattı.

"Tabii ki Biniyorum" Dedim Ama...

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Uzerli, dizinin hazırlık sürecinde kendisine yöneltilen kritik bir soruya verdiği yanıtın başına iş açtığını söyledi. Rolü çok istediği için o an refleksle hareket ettiğini belirten oyuncu, süreci şöyle özetledi:

"Bana 'Ata binebiliyor musun?' diye sordular. Ben de o anın heyecanıyla 'Tabii ki evet' dedim. Ancak çekim günü geldiğinde gerçekler ortaya çıktı."

Sette "Hürrem" Krizi: Tam Bir Felaketti!

Senaryo gereği profesyonel bir binici olması gereken Hürrem Sultan'ın at üzerindeki sahneleri çekilirken, Meryem Uzerli'nin aslında hiç tecrübesi olmadığı anlaşıldı. Uzerli, o anları şu sözlerle dile getirdi:

Zor Anlar: "Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."

Hazırcevaplık: Ekibin 'Sen binebiliyorum demiştin' çıkışına ise esprili bir yanıt vermiş: "Galiba bir yanlış anlaşılma oldu!"

"Hürrem'i Artık Değiştiremezlerdi"

Yalanı ortaya çıksa da dizinin çekimlerinde oldukça yol kat edildiği için bu durumun bir krize dönüşmediğini belirten güzel oyuncu, "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi" diyerek işi nasıl tatlıya bağladığını anlattı. Uzerli’nin bu doğal ve esprili itirafı, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.