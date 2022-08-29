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Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur: "Ten uyumu çok önemli!"

Her yaptığı her söylediği gündem olan Merve Boluğur, YouTube kanalında ilişkilerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Merve Boluğur:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2022 12:23

Merve Boluğur, YouTube’da aşk konulu bir video yayınladı. Aranjör Mert Aydın’la birlikte olan oyuncu, “İlişkide beraber eğlenebilmek, gülebilmek ve aynı zamanda ten uyumu önemli... Çünkü sevdiğiniz insana dokunduğunuz zaman gerçekten onu sevebilmelisiniz. Hayatımda her zaman sevgiyi birinci sıraya koydum. Sevmediğin insana kaç gün katlanabilirsin?” dedi.

“Aşk benliğin ortadan kalkması” diyen Boluğur, “Birini sevmek çok iddialı bir şey. Ona bakınca yüzünün ayrı gülmesi önemli. Ama ben sevgi ile aşkı arıyorum. Aşkı ulvi bir duygu görüyorum” diye konuştu.

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