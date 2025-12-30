Merve Boluğur Aşka mı Koşuyor? "Yılın Son Hatasını Yapmaya Gidiyorum."

Acemi Cadı dizisiyle gönüllere taht kuran ve attığı her adımla sosyal medyayı sallayan Merve Boluğur, 2025’in son günlerinde yine yapacağını yaptı. Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen popülerliğini yitirmeyen ünlü oyuncu, paylaştığı kısa videoyla takipçilerini merak içinde bıraktı.

Takipçilerinin Kafası Karıştı

Instagram hesabından paylaştığı hikayede iddialı bir video yayınlayan Boluğur, paylaşımının altına düştüğü şu notla gündeme oturdu:

"Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum."

Bu gizemli sözler, sosyal medya kullanıcıları arasında saniyeler içinde tartışma başlattı. "Merve yine neyin peşinde?" soruları havada uçuşurken, paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim aldı.

"Yeni Bir Aşk mı Başlıyor?"

Paylaşımın ardından magazin kulislerinde ve sosyal medyada en çok konuşulan senaryo, ünlü oyuncunun hayatında yeni birinin olup olmadığı oldu. Takipçileri bu "hata" kelimesini farklı şekillerde yorumladı:

Eski Sevgiliye Dönüş mü?: Birçok kullanıcı, "Hata" kelimesinin eski bir aşka verilen şansı temsil ettiğini iddia etti.

Sürpriz Bir Karar mı?: Kimileri ise Merve Boluğur’un ani bir evlilik ya da radikal bir imaj değişikliği yapabileceğini öne sürdü.

Sosyal Medyanın Nabzını Tutuyor

Oyunculuktan ziyade artık bir sosyal medya ikonu haline gelen Boluğur, bu tarz "ters köşe" paylaşımlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Ünlü ismin bahsettiği o "hatayı" yapıp yapmadığı ya da bu sözün altında yatan gerçek, muhtemelen 2026’nın ilk saatlerinde netleşecek.