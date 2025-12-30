Merve Boluğur Aşka mı Koşuyor? "Yılın Son Hatasını Yapmaya Gidiyorum."

Merve Boluğur'dan olay yaratan paylaşım! "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" diyen ünlü oyuncu ne demek istedi? Yeni bir aşk mı, yoksa yeni bir karar mı? İşte detaylar...

Merve Boluğur Aşka mı Koşuyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2025 16:06

Acemi Cadı dizisiyle gönüllere taht kuran ve attığı her adımla sosyal medyayı sallayan Merve Boluğur, 2025’in son günlerinde yine yapacağını yaptı. Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen popülerliğini yitirmeyen ünlü oyuncu, paylaştığı kısa videoyla takipçilerini merak içinde bıraktı.

Takipçilerinin Kafası Karıştı

Instagram hesabından paylaştığı hikayede iddialı bir video yayınlayan Boluğur, paylaşımının altına düştüğü şu notla gündeme oturdu:

"Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum."

Bu gizemli sözler, sosyal medya kullanıcıları arasında saniyeler içinde tartışma başlattı. "Merve yine neyin peşinde?" soruları havada uçuşurken, paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve etkileşim aldı.

"Yeni Bir Aşk mı Başlıyor?"

Paylaşımın ardından magazin kulislerinde ve sosyal medyada en çok konuşulan senaryo, ünlü oyuncunun hayatında yeni birinin olup olmadığı oldu. Takipçileri bu "hata" kelimesini farklı şekillerde yorumladı:

  • Eski Sevgiliye Dönüş mü?: Birçok kullanıcı, "Hata" kelimesinin eski bir aşka verilen şansı temsil ettiğini iddia etti.

  • Sürpriz Bir Karar mı?: Kimileri ise Merve Boluğur’un ani bir evlilik ya da radikal bir imaj değişikliği yapabileceğini öne sürdü.

Sosyal Medyanın Nabzını Tutuyor

Oyunculuktan ziyade artık bir sosyal medya ikonu haline gelen Boluğur, bu tarz "ters köşe" paylaşımlarıyla gündemi belirlemeye devam ediyor. Ünlü ismin bahsettiği o "hatayı" yapıp yapmadığı ya da bu sözün altında yatan gerçek, muhtemelen 2026’nın ilk saatlerinde netleşecek.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu’ndan Duygusal 2025 Vedası: Afra Saraçoğlu’ndan Duygusal 2025 Vedası: "Bana Özdeğerimi Geri Kazandırdın"
Floransa’da Aşk Yeniden! Danla Bilic Eski Sevgilisine Mi Döndü? Floransa’da Aşk Yeniden! Danla Bilic Eski Sevgilisine Mi Döndü?
Milano’da Aşk Başkadır: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan Romantik Tatil! Milano’da Aşk Başkadır: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan Romantik Tatil!
Sinem Kobal’dan 2025’e Romantik Veda: En Özel Anlarını Takipçileriyle Paylaştı! Sinem Kobal’dan 2025’e Romantik Veda: En Özel Anlarını Takipçileriyle Paylaştı!
Meryem Uzerli’den Meryem Uzerli’den "Hürrem Sultan" İtirafı: "Sormayın, Felaketti!"
Meryem Uzerli’den Meryem Uzerli’den "Hürrem Sultan" İtirafı: "Sormayın, Felaketti!"
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi