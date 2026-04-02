Mert Ramazan Demir’den Servet Değerinde Yatırım: Türkiye’de Sadece 7 Kişide Var!

Yayın Tarihi : 02-04-2026 16:22

Ekranların sevilen ismi Mert Ramazan Demir, bu kez oyunculuğuyla değil, dudak uçuklatan yeni tutkusuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. "Yalı Çapkını" dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun, dünyada sınırlı sayıda üretilen ve Türkiye’de sadece 7 kişide bulunan özel seri bir motosiklet satın aldığı iddia edildi.

Dünyada 750, Türkiye’de Sadece 7 Tane!

TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ’ın paylaştığı bilgilere göre; Mert Ramazan Demir’in yeni oyuncağı sıradan bir ulaşım aracı değil. Dünyada yalnızca 750 adet üretilen bu özel seri modelin Türkiye’deki şanslı 7 sahibinden biri artık Demir.

James Bond ve Hollywood Yıldızlarının Tercihi

Motosikletin sıradan modellerden ayrılan en büyük özelliği ise global çapta bir prestij sembolü olması. James Bond filmlerinde de boy gösteren bu özel serinin dünyadaki diğer sahipleri arasında Tom Cruise ve David Beckham gibi efsane isimler yer alıyor. Koleksiyon değeri taşıyan bu modelin, bazı sahipleri tarafından garajda değil, evlerin salonunda bir sanat eseri gibi sergilendiği de programdaki ilginç detaylar arasındaydı.

Ehliyetini Sarıyer’den Almıştı

Mert Ramazan Demir’in bu tutkusu aslında yeni değil. Ünlü oyuncu, motosiklet merakını profesyonelliğe dökmek için geçtiğimiz dönemde A sınıfı ehliyet almıştı. Sarıyer’de girdiği direksiyon sınavını başarıyla tamamlayan Demir, sınav sonrası eğitmeni ve hayranlarıyla çekildiği karelerle de çok konuşulmuştu.

Cem Yılmaz da Motosiklet Tutkunu

Sanat dünyasında motosiklet merakı denilince akla gelen ilk isimlerden biri de Cem Yılmaz. Ünlü komedyenin de 2016 yılında Triumph marka Street Cup model bir motosiklet satın alarak koleksiyonuna eklediği biliniyor. Mert Ramazan Demir’in bu son hamlesi, kendisinin de "motosiklet koleksiyonerleri" ligine hızlı bir giriş yaptığını kanıtlar nitelikte.

