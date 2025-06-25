Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da

Mert Günok, sezonun stresini eşi Aslı Günok ve kızı Ala ile birlikte Bodrum’da atıyor. Beşiktaş’ın milli kalecisi, yoğun geçen bir futbol sezonunun ardından tatil için rotasını Güvercinlik’e çevirdi. Lüks bir otelde konaklayan Günok ailesi, hem dinleniyor hem de ailece kaliteli vakit geçiriyor.

Güvercinlik’te Aile Tatili

Sezon boyunca sahada gösterdiği performansla adından söz ettiren Mert Günok, tatilde de dikkatleri üzerine çekti. Eşi Aslı Günok ve kızı Ala ile birlikte konakladığı otelin özel plajında objektiflere yansıyan milli kaleci, ailesiyle geçirdiği anların keyfini doyasıya yaşadı. Günok, gün boyu kızıyla birlikte denize girerek, adeta sahalardaki temposunu bu kez ailesi için sergiledi.

Denizde Baba-Kız Anları

Tatilin en sıcak anlarında bile kızı Ala’yla ilgilenmekten geri kalmayan Mert Günok, kızına hem oyun arkadaşı hem de yüzme koçu oldu. Babasının kucağında suya giren minik Ala’nın neşesi, çevredeki tatilcilerin de yüzünü gülümsetti. Bu özel anlar, ailece geçirilen tatilin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.