Mert Demir Trendlerde

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Mert Demir, geçtiğimiz günlerde verdiği unutulmaz lansman konserlerinin şarkılarını sevenleriyle paylaşmaya başladı.

Mert Demir Trendlerde
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 11-09-2025 15:30
 
 Konserin en sevilen ve en çok ilgi gören şarkılarından biri olan“14 Bahar”, dinleyicilerle buluştu. Melih Görgün imzası taşıyan 14 Bahar şarkısı Mert Demir’in yepyeni düzenlemesiyle  tüm dijital platformlarda yayınlandı.
 
İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği lansman konserinin görüntülerinden oluşan klibi ile Mert Demir youtube'da en çok izlenenler listesinde. 
 
Mert Demir, bu sürpriz seri ile hem konser atmosferini dijital dünyaya taşıyacak hem de hayranlarına konser heyecanını yeniden yaşatacak.
 
Sanatçının lansman konserlerine ait diğer şarkılar da önümüzdeki dönemde dinleyicilerle buluşacak.

Benzer Haberler
İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
Manifest’ten Şok Karar! Türkiye Turnesi İptal Edildi Manifest’ten Şok Karar! Türkiye Turnesi İptal Edildi
17 Yaşında, 3 Dil Bilen Yeni Yetenek: Meri 17 Yaşında, 3 Dil Bilen Yeni Yetenek: Meri
Okan Cabalar, “Organize İşler”e Ziya Rolüyle Geri Dönüyor Okan Cabalar, “Organize İşler”e Ziya Rolüyle Geri Dönüyor
13 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Gelen Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'den ilk kare 13 Yıl Sonra Yeniden Bir Araya Gelen Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'den ilk kare
Resul Dindar’dan Kahramanmaraş’ta Unutulmaz Konser… Resul Dindar’dan Kahramanmaraş’ta Unutulmaz Konser…
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi
  • 11-09-2025 09:31

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı
  • 10-09-2025 18:35

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı
  • 10-09-2025 09:59

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı