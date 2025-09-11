Mert Demir Trendlerde

Konserin en sevilen ve en çok ilgi gören şarkılarından biri olan“14 Bahar”, dinleyicilerle buluştu. Melih Görgün imzası taşıyan 14 Bahar şarkısı Mert Demir’in yepyeni düzenlemesiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta verdiği lansman konserinin görüntülerinden oluşan klibi ile Mert Demir youtube'da en çok izlenenler listesinde.

Mert Demir, bu sürpriz seri ile hem konser atmosferini dijital dünyaya taşıyacak hem de hayranlarına konser heyecanını yeniden yaşatacak.

