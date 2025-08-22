Mert Demir, İzmir'i Büyüledi

Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Mert Demir “Yalan Dolan” albümünün lansman konserleri kapsamında İzmir’de sevenleriyle buluştu. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sahneye çıkan Mert Demir İzmirli dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmirliler, konser boyunca Mert Demir’in her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ederek tarihi mekânda adeta dev bir koro oluşturdu.

Sahne enerjisiyle müzikseverleri büyüleyen Mert Demir, lansman konserleri kapsamında 23 Ağustos’ta Ankara CerModern’de dinleyicileriyle buluşacak.