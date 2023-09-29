Memurların çalışma saatleri düzenleniyor! Kamu kuruluşlarında 9-5 sistemi kaldırılıyor

Türkiye'de uzun süredir mesai saati olarak "9-5 sistemi" olarak adlandırılan sistem kullanılıyor. Ancak tüm dünyada yapılan araştırmalar ve denemeler neticesinde daha kısa çalışma saatlerinin daha verimli bir iş ortamı sağladığı görüldü. Bu sebeple Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da memur çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Peki yeni mesai saati kaç olacak?

Memurların Yeni Çalışma Saati Kaç Olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da gündemde olduğunu söylediği yeni mesai sistemine geçilirse memurlar artık sabah 09:00'da iş başı yapıp mesaisini 17:00'de tamamak yerine, 15:30'a kadar çalışacak. Yani yeni memur çalışma saatleri 09:00 ile 15:30 olacak.

Memurlar Kaç Saat Çalışıyor?

9-5 mesai sistemine göre memurlar günde 8 saat mesai yapıyor. Ancak gündemde olan düzenleme kabul edilerek yürürlüğe girerse bu durumda 8 saat olan günlük mesai süresi 1,5 saat kısalarak 6,5 saate düşecek. Araştırmalar daha kısa çalışma saatleriyle mesai yapan insanların sosyal hayatına daha fazla vakit ayırabildiğinden, iş hayatında da daha verimli çalıştıklarını gösteriyor.

Çalışanlardan Daha Fazla Verim Alınacak

Dünyanın dört bir yanında çalışma saatleriyle alakalı yeni düzenlemeler ve çalışmalar başlatıldı. Bazı ülkeler hem çalışma saatlerini hem de gününü kısaltıyor. Belirli pilot bölgelerde denemelere başlanan bir yöntemde haftada 4 gün ve günde 6 saat mesai saatine geçildi. Son olarak İngiltere'de de 6 saat mesai uygulaması başladı. Araştırmalar ve uygulamalar, daha kısa çalışma saatlerinin, çalışanların verimliliğini olumlu yönde etkilediğini gösterdi. Bu sebeple Türkiye'de de çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gündemde. Bu düzenleme çalışanları sevindirirken, iş verenler ise işlerin aksamasından endişeli.

İşçi Mesai Saatleri Değişecek mi?

Türkiye'de resmi olarak günlük çalışma süresi 8 saat. Her iş kolunda, tüm statüdeki çalışanlar için 8 saat uygulaması geçerli. Ancak yeni gündeme gelen memur çalışma saatlerindeki düzenleme yeni bir soruyu da beraberinde getirdi. Memurlarla birlikte tüm çalışanların mesai saatleri de değişecek mi? 6,5 saat uygulaması herkes için mi geçerli olacak? Bu soruların yanıtı henüz bilinmiyor.

Memur Mesai Saatleri Ne Zaman Değişecek?

Memurlar henüz mesai saatleri ile alakalı değişiklik meclis gündemine dahi gelmedi. Dolayısıyla henüz ne zaman resmiyet kazanacağı ve ne zaman uygulamaya başlanacağı bilinmiyor. Ancak memurları söylentisi dahi sevindirmeye yetti.

Söz konusu değişikliğin amaçlarından biri de çalışanların refah seviyesini artırmak. Daha kısa süre çalışan insanlar, aile ve sosyal hayatlarına daha fazla vakit ayırabiliyor. Bu durum insanların psikolojisi üzerinde olumlu bir etki yaratırken, daha mutlu bir toplum yaratılması konusunda da önemli bir adım olarak görülüyor.