Meme Kanseriyle Savaşan Irmak Ünal'dan Yeni Paylaşım

Kanserle savaşan Irmak Ünal eski halini paylaştı! Duygulandıran sözlerle "Bunu atlattığın için teşekkür ederim" dedi. Binlerce destek mesajı aldı.

Yayın Tarihi : 05-11-2025 14:01

Oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz aylarda meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Ünal, sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğraf yayınladı. Kanserle mücadele sürecini anlatan Irmak Ünal'ın duygusal sözleri, takipçilerini etkiledi. Ünlü isim, paylaşımıyla eski ve yeni halleri arasındaki dönüşümü gözler önüne serdi.

 

Bali'de Başlayan Zorlu Mücadele

Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan Irmak Ünal, oyunculuk kariyerini sonlandırmıştı. Ünal, yaşamını sürdürmek için Bali’ye yerleşmişti. Oyuncu, yaptığı bir açıklamada on bir aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Bu haber, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Irmak Ünal, tedavi sürecini sosyal medya üzerinden zaman zaman paylaşıyor.

 

"Bunu Atlattığın İçin Teşekkür Ederim"

Irmak Ünal, eski karesini yayınlayarak içini döktü. Ünal, geçmişteki kendisine seslenen duygusal ifadeler kullandı. "Vay be... Hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş" dedi. Oyuncu, o anları zamanla donmuş bir an olarak gördüğünü belirtti. Ünal, şunları söyledi: "O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp ‘Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim’ diye fısıldayacağını bilmeden" sözlerini kullandı. Ünlü isim, eski halinin gülümseyecek kadar cesur olduğunu vurguladı. Sonunda "O kadın bugünkü ben oldum" diyerek duygusal satırlarını tamamladı.

Kanser Süreci Dönüştürücü Olarak Tanımlandı

Irmak Ünal, kanser sürecinin kendisi için ne ifade ettiğini de anlattı. Ünal, bu zorlu dönemi "Hem çok zor hem çok gerçek hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü" şeklinde tanımladı. Oyuncunun bu samimi paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Takipçileri, Irmak Ünal’a çok sayıda destek mesajı gönderdi. Sanatçı, yaşadığı zorluklara rağmen güçlü duruşuyla hayranlarına ilham veriyor.

