Çağla Şıkel’in Kahvaltı Tabağı Tartışma Yarattı

Çağla Şıkel ailesiyle birlikte geçirdiği tatil günlerinden birinde yaptığı son paylaşımla yine sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Fit görünümü ve sade yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü model bu kez kahvaltı tabağını takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Kahvaltı Detayları Dikkat Çekti

Şıkel’in paylaştığı tabakta yer alan içerikler alışılmış kahvaltı görüntülerinden oldukça farklıydı. Kuruyemiş ağırlıklı bir tabak tercih eden ünlü isim günün ilk öğününde dut, badem, kaju ve avokado gibi besinlere yer verdi. Yanında yer alan yeşillikler de dikkat çekerken sade ve ölçülü beslenme tarzı bir kez daha gündeme taşındı.

Daha önce de benzer paylaşımlarıyla konuşulan Şıkel’in bu alışkanlığı takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar bu beslenme düzenini merak ederken kimi kullanıcılar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal Medyada Gündem Yarattı

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle ünlü ismin uzun süredir sürdürdüğü yaşam tarzı ve formunu koruma biçimi yeniden tartışma konusu oldu. Takipçileri Şıkel’in disiplinli yaşamına dikkat çekerken bazı kullanıcılar ise kahvaltı içeriğini oldukça sıra dışı buldu.

Şıkel’in paylaşımları son dönemde sadece moda ve kariyer değil yaşam tarzı açısından da yakından takip edildiğini bir kez daha gösterdi.

Özel Hayatı Ve Tatil Günleri

Yoğun iş temposundan uzaklaşan Çağla Şıkel’in tatil süreci özel hayatıyla birlikte de gündemde kalmaya devam ediyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar magazin dünyasında geniş yankı buluyor. Ünlü ismin hem ailesiyle geçirdiği zaman hem gündelik yaşamına dair kareler takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor.

Fit Görünümü Merak Uyandırıyor

Uzun yıllardır modellik ve ekran kariyerini sürdüren Şıkel fiziksel formunu korumasıyla da sık sık gündeme geliyor. Spor ve beslenme düzenine dair merak edilenler her paylaşım sonrası yeniden konuşuluyor. Son kahvaltı tabağı da bu ilginin en güncel örneklerinden biri oldu.