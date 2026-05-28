“Foşur foşur” Fenomeni Cem Özkök Köy Hayatına Geçti

Sosyal medyada temizlik videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan Cem Özkök İstanbul’daki düzenini geride bırakarak Yalova’da bir köy evine yerleşti. “Foşur foşur” videolarıyla tanınan fenomenin bu kararı takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

Hafta Sonu Gitti Yeni Hayatına Başladı

Özkök’ün köy hayatına geçişi planlı bir süreçten çok kısa bir zaman diliminde alınan bir karar olarak öne çıktı. Hafta sonu tatili için gittiği Yalova’da doğayla iç içe yaşamı deneyimleyen ünlü isim yalnızca birkaç gün içinde ev kiralayarak taşınma sürecini başlattı. İstanbul’daki yoğun tempo ve kalabalıktan uzaklaşma isteği bu değişimin en önemli nedeni oldu.

“Kendime Daha Çok Yaklaştım”

Yeni yaşamına dair ilk açıklamalarını sosyal medya üzerinden yapan Özkök bu sürecin kendisi için bir tür içsel dönüşüm olduğunu dile getirdi. Fenomen “Kendime daha yaklaştım sessizlik içinde kendimi daha çok dinlemeye başladım” sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı. Uzun süredir hayalini kurduğu doğa yaşamının beklenmedik bir şekilde gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Köy Hayatı Korkularıyla Yüzleşme Alanı Oldu

Cem Özkök taşınma kararının sadece bir yaşam değişikliği olmadığını aynı zamanda kişisel bir yüzleşme süreci olduğunu da söyledi. Titizlik hassasiyeti ve bazı korkularıyla mücadele etmek istediğini belirten fenomen köy hayatının kendisi için bir “arınma alanı” haline geldiğini ifade etti. Doğanın içinde olmanın kendisine iyi geldiğini vurguladı.

“Tavuğun Altından Yumurta Almak Bile Bir Şükür”

Yeni yaşamına alışmaya çalışan Özkök köy hayatının kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını da dile getirdi. Günlük yaşamın küçük detaylarının bile değer kazandığını söyleyen ünlü isim doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini belirtti. Horoz sesiyle uyanmanın ve doğanın ritmini hissetmenin farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

İstanbul ile Yeni Denge

İş hayatını tamamen bırakmayan fenomen İstanbul bağlantısının devam edeceğini ancak artık köy evinin merkez konumda olduğunu söyledi. Şehir ve doğa arasında dönüşümlü bir yaşam planladığını belirten Özkök sessizliğin insan üzerindeki etkisine dikkat çekti. Yeni hayatının takipçileriyle paylaşılmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.