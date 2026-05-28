Armağan Çağlayan’dan Metin Arolat İçin Kalplere Dokunan Sözler

Armağan Çağlayan sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yakın dostu Metin Arolat’ı doğum gününde yaptığı duygusal paylaşımla andı. Sosyal medyada paylaştığı mesaj kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Dostlukla Örülü Yıllar

Metin Arolat 20 Eylül 2024’te İstanbul’da sahne aldığı bir mekânda geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirmişti. 52 yaşında hayata veda eden sanatçı hem müzik dünyasında hem yakın çevresinde derin bir iz bırakmıştı. Cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından İzmir Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Armağan Çağlayan ise bu kaybın ardından uzun süre büyük bir üzüntü yaşamış dostunun yokluğunu her fırsatta dile getirmişti.

“Bir Telefonla Her Şey Anlamını Yitirdi”

Çağlayan Metin Arolat’ın vefatının ardından yaptığı ilk paylaşımlarda yaşadığı sarsıntıyı tüm açıklığıyla anlatmıştı. O anları “Bir telefonla hayattaki her şey anlamını yitirdi” sözleriyle ifade eden Çağlayan yaşadığı boşluk duygusunu da sık sık dile getirmişti. Yakın dostunun ani kaybı sonrası çektiği acıyı gizlemeyen Çağlayan “Sanki içimden bir parça koptu” ifadeleriyle duygularını paylaşmıştı.

Doğum Gününde Anlamlı Mesaj

Armağan Çağlayan Metin Arolat’ın doğum gününü bu yıl da unutmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dostuna seslenen Çağlayan duygusal ifadeleriyle dikkat çekti. “İyi ki doğdun Arolat… İyi ki vardın… Hep var olacaksın” sözleriyle başlayan paylaşım takipçilerini de duygulandırdı. Çağlayan’ın mesajında Arolat’la yaşadığı anılara da yer vermesi dikkat çekti.

“Kalbimin Ta İçindesin”

Çağlayan paylaşımının devamında dostuna olan özlemini şu sözlerle anlattı: “Keşke burada olsaydın demiyorum çünkü zaten hep buradasın kalbimin ta içindesin.” Ünlü yapımcı ayrıca,Arolat’ın hayattayken söylediği “sakın arkamdan yas tutmayın” sözünü de hatırlatarak bu dileği yerine getirmeye çalışacağını ifade etti.

Sevenlerinden Yoğun İlgi

Armağan Çağlayan’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar ikili arasındaki dostluğun ne kadar güçlü olduğunu vurgulayan mesajlar paylaştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “gerçek dostluk” ve “unutulmayan insanlar” ifadeleri öne çıktı.