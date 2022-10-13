Melisa Döngel yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Melisa Döngel geçtiğimiz gün Bebek'te yeni erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Erken saatlerde sevgilisiyle yürüyüşe çıkan Melisa Döngel'e, köpekleri de eşlik etti.





Ünlü isim, basın mensuplarının sosyal medyayı sallayan kavga görüntüleriyle ilgili sorularına; "Ben sizi hiçbir zaman kırmıyorum, şimdi konuşmak istemiyorum" cevabını verdi. Döngel, "Yanınızdaki erkek arkadaşınız mı?" sorusuna ise sadece tebessüm etmekle yetindi.





Genç oyuncu, şapka ve gözlük takarak tanınmak istemese de, başarılı olamadı.