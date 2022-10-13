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Melisa Döngel yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Son olarak adı Kadir Güneş ile birlikte anılan Melisa Döngel, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Oyuncu, önceki gün erkek arkadaşı ile Bebek'teydi. İşte detaylar...

Melisa Döngel yeni sevgilisiyle görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2022 14:59

Melisa Döngel geçtiğimiz gün Bebek'te yeni erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Erken saatlerde sevgilisiyle yürüyüşe çıkan Melisa Döngel'e, köpekleri de eşlik etti.

Ünlü isim, basın mensuplarının sosyal medyayı sallayan kavga görüntüleriyle ilgili sorularına; "Ben sizi hiçbir zaman kırmıyorum, şimdi konuşmak istemiyorum" cevabını verdi. Döngel, "Yanınızdaki erkek arkadaşınız mı?" sorusuna ise sadece tebessüm etmekle yetindi.

Genç oyuncu, şapka ve gözlük takarak tanınmak istemese de, başarılı olamadı.

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