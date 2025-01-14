Melikşah Altuntaş’tan Gupse Özay’a sert sözler: “150-200 bin lira tırtıklar...”

Melikşah Altuntaş, Youtube programında Gupse Özay için çok sert sözler sarf etti. "Bu kadına güvenmeyin" diyen Altuntaş, Özay'ın programlara çıkmak için 150-200 bin TL gibi ücretler istediğini iddia etti.

Melikşah Altuntaş’tan Gupse Özay’a sert sözler: “150-200 bin lira tırtıklar...”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 13:01

Ünlü yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş, YouTube kanalındaki programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Altuntaş’ın, başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem yarattı.

Bir takipçisinin Gupse Özay hakkında yorum yapması üzerine Altuntaş, Özay’a yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Ünlü sinema yazarı, “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin” ifadelerini kullandı.

Altuntaş’ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu. Kimileri Altuntaş’ın sözlerini “haksız bir itham” olarak değerlendirirken, kimileri ise bu eleştirilerin “sektörün gerçeğini yansıttığını” savundu.

Henüz konuyla ilgili Gupse Özay’dan bir açıklama gelmezken, oyuncunun hayranları Altuntaş’ın sözlerine tepki gösterdi. Özay’ın kariyerine yönelik bu iddiaların ardından nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor

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