Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Süper Kupa Finali, Süper Lig'deki derbinin ardından büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki mücadele ertelendi. Futbolseverler, iki ezeli rakibin karşılaşmasını büyük bir merakla beklemişlerdi.



Fenerbahçe ve Galatasaray, maça Atatürk tişörtleriyle çıkmak istemiş ancak Suudi Arabistan yönetiminin buna izin vermediği ifade edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, bu krizi çözmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.



O sırada Mehmet Demirkol, Socrates kanalının canlı yayınındaydı. Yapılan görüşmeler ünlü spor yorumcusunu sinirlendirdi. "Atatürk'ü pazarlık konusu yapamazsınız" diyen Demirkol'un yaptığı konuşma kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



Demirkol, “Benim ulusum adına sen Suud ile Atatürk pazarlığı yapıyorsun ya! Sana bu yetkiyi kim verdi lan? Kimsiniz olum siz? Nasıl yapabilirsin bunu?” diye konuştu.

