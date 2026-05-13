Kerem Bürsin ve Alina Boz’dan Sürpriz!

Seyircilerin merakla beklediği yeni proje “Çizginin Dışında”, güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden gündeme oturdu. Filmde Kerem Bürsin ile Alina Boz ilk kez aynı projede bir araya geliyor.

“Çizginin Dışında” İçin Geri Sayım Başladı

O3 Medya imzalı sinema filmi dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak. Hazırlıkları hızla devam eden yapımın çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyor.

Film hem dramatik yapısı hem spor temasıyla dikkat çekiyor. Özellikle voleybol ekseninde ilerleyen hikâye izleyicilere farklı bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Senarist Koltuğunda Tanıdık Bir İsim

Filmin senaryosunu daha önce büyük ses getiren “Sen Çal Kapımı” dizisinin yazarı Ayşe Üner Kutlu kaleme aldı. Bu detay heyecan yaratarak projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

Romantik ve duygusal hikâyeleriyle tanınan Kutlu’nun yeni filminde yine güçlü bir aşk hikâyesi ve karakter derinliği ön planda olacak.

Levent ve Ela’nın Hikâyesi

Filmde Kerem Bürsin “Levent” karakterine hayat verirken Alina Boz ise “Ela” rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hikâyede Levent’in spor dünyasıyla iç içe geçmiş yaşamı ile Ela’nın mücadele dolu hayatının kesişmesi konu edilecek. Voleybol teması etrafında şekillenen film karakterlerin kişisel ve duygusal yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Güçlü Kadro ve Yönetmen Dikkat Çekiyor

Filmin yönetmen koltuğunda ise Engin Erden oturuyor. Erden’in daha önceki projelerindeki görsel dili ve anlatım tarzı bu yapım için de beklentiyi yükseltti.

Oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekibiyle dikkat çeken “Çizginin Dışında” sinema ve dijital platform izleyicisini aynı noktada buluşturmayı hedefliyor.

Şimdiden Merak Uyandırdı

Henüz çekimleri başlamadan büyük ilgi gören film sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Kerem Bürsin ve Alina Boz’un uyumu ise şimdiden en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

“Çizginin Dışında” güçlü hikâyesi ve yıldız oyuncularıyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday!