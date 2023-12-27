Medcezir ekibi birleşiyor! Sandık Kokusu dizisine dev transfer

Bir döneme damga vuran Medcezir ekibi Sandık Kokusu dizisinde birleşiyor. Sandık Kokusu dizisinden dev transfer.

Medcezir ekibi birleşiyor! Sandık Kokusu dizisine dev transfer
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-12-2023 22:10

Çarşamba akşamı reytinglere damga vuran Sandık Kokusu dizisi transfere doymuyor. 

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisini de yazan Melis civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı dizi kadrosunu güçlendiriyor. 

Kadrosunda Özge Özpriinçci, Metin Akdülgür, Demet Akbağ ve Necip Memili'nin yer aldığı dizide Irmak karakteri ortaya çıktı.

Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz karakterinin kızı Irmak'ı oynayacak oyuncu Meriç Aral oldu!

Medcezir ekibi birleşiyor!

Bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde Meriç Aral ve Metin Akdülger tekrardan birleşmesi izleyicileri sevince boğdu.

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