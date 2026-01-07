Maşa ile Koca Ayı’nın yeni macerası “Mucize Parkı” 16 Ocak'ta sinemalarda

Animaccord yapımcılığında hazırlanan, Türkiye ithalat ve dağıtımı FilmMedya tarafından gerçekleştirilen film, sömestr tatilinde çocuklar ve aileler için eğlenceli bir sinema alternatifi sunuyor.
Yeni macerada Maşa, Daşa ve Koca Ayı; eğlencelerle dolu “Mucize Parkı”na doğru yola çıkıyor. Daşa parkta yer alan tüm görevleri tamamlayarak büyük gösteriye katılmak isterken, Maşa her zamanki gibi eğlencenin peşinden gidiyor. Koca Ayı ise parkta akıllı fotoğraf makinesini denemeyi planlıyor. Ancak bu planlar, sürpriz gelişmelerle bambaşka bir maceraya dönüşüyor.
Renkli karakterleri ve fantastik dünyasıyla dikkat çeken film; dostluk, paylaşma ve yardımlaşma gibi evrensel değerleri eğlenceli bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.
Sömestr planı belli oldu
Sömestr tatiline denk gelen vizyon tarihiyle Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı, ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenle tercih edebileceği animasyon filmleri arasında yer alıyor. Eğlenceli anlatımının yanı sıra; paylaşma, kendine inanma, dostluk ve yardımlaşma gibi evrensel değerleri ön plana çıkaran film, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.
Yepyeni maceraların yer aldığı Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı 16 Ocak’ta vizyonda.