Maşa ile Koca Ayı’nın yeni macerası “Mucize Parkı” 16 Ocak'ta sinemalarda

Türkiye’de YouTube’da 14 milyon takipçiye ulaşan, sinemalarda bugüne kadar 1 milyon 352 bin kişi tarafından izlenen Maşa ile Koca Ayı, yeni filmi “Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı” ile 16 Ocak’ta yeniden beyazperdeye dönüyor.

Maşa ile Koca Ayı’nın yeni macerası “Mucize Parkı” 16 Ocak'ta sinemalarda
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 07-01-2026 10:09

 Animaccord yapımcılığında hazırlanan, Türkiye ithalat ve dağıtımı FilmMedya tarafından gerçekleştirilen film, sömestr tatilinde çocuklar ve aileler için eğlenceli bir sinema alternatifi sunuyor.


 
Yeni macerada Maşa, Daşa ve Koca Ayı; eğlencelerle dolu “Mucize Parkı”na doğru yola çıkıyor. Daşa parkta yer alan tüm görevleri tamamlayarak büyük gösteriye katılmak isterken, Maşa her zamanki gibi eğlencenin peşinden gidiyor. Koca Ayı ise parkta akıllı fotoğraf makinesini denemeyi planlıyor. Ancak bu planlar, sürpriz gelişmelerle bambaşka bir maceraya dönüşüyor.
 
Renkli karakterleri ve fantastik dünyasıyla dikkat çeken film; dostluk, paylaşma ve yardımlaşma gibi evrensel değerleri eğlenceli bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.


 
Sömestr planı belli oldu
 
Sömestr tatiline denk gelen vizyon tarihiyle Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı, ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenle tercih edebileceği animasyon filmleri arasında yer alıyor. Eğlenceli anlatımının yanı sıra; paylaşma, kendine inanma, dostluk ve yardımlaşma gibi evrensel değerleri ön plana çıkaran film, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.
 
Yepyeni maceraların yer aldığı Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı 16 Ocak’ta vizyonda.

Benzer Haberler
Ünlüler Akın Etti! Kardeş Takımı 3 Filmine Dev Gala Ünlüler Akın Etti! Kardeş Takımı 3 Filmine Dev Gala
Mabel Matiz’den Ankara’da İki Gece Üst Üste Kapalı Gişe Mabel Matiz’den Ankara’da İki Gece Üst Üste Kapalı Gişe
‘Efes’in Sırrı’ Filminin Basın Buluşması Gerçekleşti ‘Efes’in Sırrı’ Filminin Basın Buluşması Gerçekleşti
Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
Yeni Yılın İlk Kahkahası: D.I.S.C.O. Galasında Ayakta Alkışlandı! Yeni Yılın İlk Kahkahası: D.I.S.C.O. Galasında Ayakta Alkışlandı!
“Adresi Olmayan Ev” Filminin Galası Gerçekleşti “Adresi Olmayan Ev” Filminin Galası Gerçekleşti
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!