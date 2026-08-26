Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz Çocuklarıyla Ahlat'ta! Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz çocuklarıyla Ahlat'ı ziyaret etti. Paylaşıma hayranlarından ekranlara dön çağrısı yağdı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz Çocuklarıyla Ahlat'ta! Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 16:04

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve iz bırakan fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun bir aradan sonra oğullarıyla birlikte objektiflere takıldı. Ekranlardan ve gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü aktör Anadolu'nun tarihi ve manevi merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesine gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Malazgirt Zaferi Etkinliklerine Çocuklarıyla Katıldı

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin kutlama etkinlikleri kapsamında bölgeye giden Necati Şaşmaz tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Ahlat'ı gezdi. 2012 yılında hayatını birleştirdiği ve 2021 yılında yollarını ayırdığı Nagehan Kaşıkçı ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile birlikte etkinlik alanlarını gezen ünlü oyuncu bu özel anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medya hesabından oğullarıyla çekildiği fotoğrafları payraşan Şaşmaz gönderisine kısa ve öz bir şekilde "Ahlat gezisi" notunu düştü.

Hayranlarından Ekranlara Dön Çağrısı

Uzun süredir yeni bir dizi veya film projesinde yer almayan Necati Şaşmaz'ın oğullarıyla paylaştığı samimi kareler kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Kurtlar Vadisi dizisinin sadık takipçileri ve oyuncunun hayranları paylaşımın altına adeta yorum yağdırdı.

Fotoğrafların altına binlerce kullanıcı tarafından "Çok özledik usta artık ekranlara dön", "Polat Alemdar'ı ve seni televizyonda görmeyi çok özledik", "Yeni proje ne zaman geliyor?" şeklinde mesajlar yazıldı. Şaşmaz'ın bu paylaşımı uzun süredir gündemde olan "Yeni projeyle ekranlara dönecek mi?" sorularını ve beklentilerini bir kez daha alevlendirdi.

Benzer Haberler
Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şöhret Öncesi TikTok Canlı Yayın Videosu Ortaya Çıktı! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'nin Şöhret Öncesi TikTok Canlı Yayın Videosu Ortaya Çıktı!
Beyazıt Öztürk İle Kahkaha Fırtınası Geri Dönüyor! Beyaz'la Joker 3 Eylül'de Kanal D’de Beyazıt Öztürk İle Kahkaha Fırtınası Geri Dönüyor! Beyaz'la Joker 3 Eylül'de Kanal D’de
Ekin Aksoy Davet Musab Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Oldu! Ekin Aksoy Davet Musab Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Oldu!
Akın Akınözü Aşk ve Taht İle Dönüyor! 5 Aylık Dev Hazırlık Süreci Detaylandı Akın Akınözü Aşk ve Taht İle Dönüyor! 5 Aylık Dev Hazırlık Süreci Detaylandı
Deniz Baysal Melis İşiten'e Konuk Oldu! Deniz Baysal Melis İşiten'e Konuk Oldu! "Boşanma Yaramış" Yorumları Yağdı
Hilal Altınbilek'in Öngörü Galasındaki Şort Kombini Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Hilal Altınbilek'in Öngörü Galasındaki Şort Kombini Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
ÇOK OKUNANLAR
Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-08-2026 09:21

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?
  • 20-08-2026 10:05

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu
  • 24-08-2026 10:34

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı!
  • 21-08-2026 12:01

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı! "Yaz Benim İçin Yeni Başladı"

Can Yaman ve Kerem Bürsin Geride Kaldı! 2026’nın Zirvesine Bakın Kim Çıktı
  • 23-08-2026 23:46

Can Yaman ve Kerem Bürsin Geride Kaldı! 2026’nın Zirvesine Bakın Kim Çıktı