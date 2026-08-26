Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz Çocuklarıyla Ahlat'ta! Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve iz bırakan fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necati Şaşmaz uzun bir aradan sonra oğullarıyla birlikte objektiflere takıldı. Ekranlardan ve gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü aktör Anadolu'nun tarihi ve manevi merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesine gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Malazgirt Zaferi Etkinliklerine Çocuklarıyla Katıldı

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin kutlama etkinlikleri kapsamında bölgeye giden Necati Şaşmaz tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Ahlat'ı gezdi. 2012 yılında hayatını birleştirdiği ve 2021 yılında yollarını ayırdığı Nagehan Kaşıkçı ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile birlikte etkinlik alanlarını gezen ünlü oyuncu bu özel anları ölümsüzleştirdi. Sosyal medya hesabından oğullarıyla çekildiği fotoğrafları payraşan Şaşmaz gönderisine kısa ve öz bir şekilde "Ahlat gezisi" notunu düştü.

Hayranlarından Ekranlara Dön Çağrısı

Uzun süredir yeni bir dizi veya film projesinde yer almayan Necati Şaşmaz'ın oğullarıyla paylaştığı samimi kareler kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Kurtlar Vadisi dizisinin sadık takipçileri ve oyuncunun hayranları paylaşımın altına adeta yorum yağdırdı.

Fotoğrafların altına binlerce kullanıcı tarafından "Çok özledik usta artık ekranlara dön", "Polat Alemdar'ı ve seni televizyonda görmeyi çok özledik", "Yeni proje ne zaman geliyor?" şeklinde mesajlar yazıldı. Şaşmaz'ın bu paylaşımı uzun süredir gündemde olan "Yeni projeyle ekranlara dönecek mi?" sorularını ve beklentilerini bir kez daha alevlendirdi.