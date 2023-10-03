Mahkemeden emsal niteliğinde karar! Fahri müfettişler kafasına göre ceza kesemeyecek

Otomobil sürücüsü N.N., İzmir-Çeşme çevre yolu, Uzundere çıkışında, ardı ardına birden fazla şerit değiştirme fiili gerçekleştirdi. Bu durum, fahri trafik müfettişi tarafından tespit edilerek idari para cezasına sebep oldu. Cezanın sürücüye tebliğinden sonra ise avukat Oğuzhan Bizkevelci’nin desteğiyle süreç mahkemeye taşındı.

İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, Kabahatler Kanunu'nun delillerin idari yaptırım kararında belirtilmesi gerekliliğini vurgulayan maddesine işaret edildi. Avukat, trafik müfettişliğinin ihlali belgeleme zorunluluğu olmadığını ifade eden bir kanun maddesi olmadığını da vurgulayarak, bu cezanın iptali için başvuruda bulundu.

Delilsiz Cezaya Reddiye

İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, hiçbir görsel delilin olmadığı bir tespit tutanağının geçerli olamayacağını, bu sebeple başka bir ihlal iddiasını destekleyen somut bir delil bulunmadığını belirterek, itirazı kabul etti.

Emsal Bir Karar

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Bizkevelci, mahkemenin somut delil olmadan yazılan cezayı iptal etme kararı aldığını belirtti ve bu kararın emsal teşkil edebileceğine olan inancını dile getirdi. Bu kararın, benzer durumlarla karşılaşan diğer sürücüler için de umut ışığı olduğu değerlendiriliyor.

Bu olay, trafik cezaları ve uygulamalarının adil ve kanıtlanabilir olması gerekliliğini, yine de her bireyin hukuki süreçlerle haklarını arayabileceğini ve sonuç alabileceğini gözler önüne seriyor. Mahkeme süreçleri, adaletin sağlanabilmesi için önemli ve etkili bir yol olarak karşımıza çıkıyor.