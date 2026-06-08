Magazin Bombası Patladı! Mert Yazıcıoğlu Artık Saklamıyor!

“Kuruluş Orhan” dizisinde Orhan Bey karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esen Mert Yazıcıoğlu özel hayatıyla da magazinin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir adı Zeynep Artukmaç ile anılan yakışıklı oyuncu sonunda ilişkisini iyice göz önüne serdi.

Bir süredir zaten birlikte oldukları bilinen çift zaman zaman birlikte görüntülense de bu kez iş biraz daha “resmileşmiş” gibi. Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisiyle paylaştığı yeni kare sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük ilgi gördü.

İlk Görüntüden Sonra Aşk Pozu Geldi

Çift ilk kez bir galada ve çeşitli etkinliklerde yan yana görüntülenmiş Mert Yazıcıoğlu da gazetecilerin “hayırlı olsun” sorularına “Teşekkür ederim” diyerek ilişkiyi dolaylı yoldan doğrulamıştı.

Şimdi ise iş bir adım daha ileri gitti: Bu kez birlikte tatilde ya da günlük hayatlarında çekilmiş daha samimi bir kare paylaştılar. Bu paylaşım da “aşklarını artık saklamıyorlar” yorumlarını beraberinde getirdi.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Paylaşım sonrası sosyal medyada yorumlar adeta patladı. Hayranları çiftin uyumunu beğenirken birçok kişi de “çok yakışıyorlar” ve “resmen aşk pozu” gibi yorumlar yaptı.

Mert Yazıcıoğlu’nun özellikle son dönemde hem dizisi hem özel hayatıyla sürekli gündemde olması dikkat çekiyor. “Kuruluş Orhan”daki performansı zaten yoğun ilgi görürken bu tarz özel hayat paylaşımları da gündemi daha da hareketlendiriyor.

İlişkileri Bir Süredir Konuşuluyordu

Zeynep Artukmaç ile Mert Yazıcıoğlu’nun ilişkisi aslında yeni değil. Bir süredir birlikte oldukları zaman zaman birlikte dışarıda görüldükleri biliniyordu.

Hatta bazı etkinliklerde yan yana görünseler de genelde kameralar karşısında çok fazla poz vermemeye çalışıyorlardı. Bu yüzden son paylaşım biraz “sürpriz açılım” gibi oldu.

Gözler Yeni Paylaşımlarda

Şimdilik çiftin ilişkisi gayet sakin ve mutlu bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor. Hayranlar ise şimdiden yeni fotoğrafları merak etmeye başladı bile.

Magazin dünyası da bu ilişkiyi yakından takip etmeye devam edecek gibi duruyor.