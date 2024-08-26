Madrigal'den Erzurum seyircisine sürpriz

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Madrigal, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. On binlerce müzik severin katıldığı konserde Madrigal; Senden Yoksun, Ne Zamandır Sendeyim, Geçme Artık Sokağımdan, Seni Dert Etmeler, Dip gibi sevilen şarkılarıyla sahnedeydi.

Pena ve bagetler seyirciye

Anıl Erdem Cevizci (vokal ve elektro gitar), Ceyhun Kaan Karakaş (elektro gitar), Kaan Alıcı (bas gitar), Burak Emir Kamacı (klavye ve geri vokal) ve Sanlı Akgün’den (davul ve geri vokal) oluşan Madrigal, özgün tarzları ve şarkılarıyla Erzurumluların kalbini fethetti. İzleyicilerin büyük bir coşkuyla eşlik ettiği konser sonunda grup üyeleri pena ve bagetlerini seyirciye verdi.