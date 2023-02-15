Madonna'nın Ahbap'a yardım çağrısına Haluk Levent'ten yanıt!

Madonna, sosyal medya hesabından, "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim" açıklamasını yaptı.



"BİRÇOK KİŞİ EVİNİ VE İŞİNİ KAYBETTİ"

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söylemiyorum bile... Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı..." diyerek, AHBAP Derneği'ne bağış çağrısında bulundu.

"TEŞEKKÜRLER MADONNA"

Madonna'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'bağış' paylaşımına, AHBAP'ın kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent'ten de yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından İngilizce, "Teşekkürler Madonna..." mesajını yayınladı.