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Gecce Magazin Haberleri

Madonna'nın Ahbap'a yardım çağrısına Haluk Levent'ten yanıt!

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu ve Ahbap Derneği'ne bağış yapılmasını istedi. Haluk Levent, Madonna'nın bu paylaşımına yanıt verdi.

Madonna'nın Ahbap'a yardım çağrısına Haluk Levent'ten yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-02-2023 11:01

Madonna, sosyal medya hesabından, "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim" açıklamasını yaptı. 
 

"BİRÇOK KİŞİ EVİNİ VE İŞİNİ KAYBETTİ"

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söylemiyorum bile... Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı..." diyerek, AHBAP Derneği'ne bağış çağrısında bulundu.

"TEŞEKKÜRLER MADONNA"

Madonna'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'bağış' paylaşımına, AHBAP'ın kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent'ten de yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından İngilizce, "Teşekkürler Madonna..." mesajını yayınladı.

Madonna'dan Türkiye paylaşımı