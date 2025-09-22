Mabel Matiz Polis Eşliğinde Adliyeye Geldi, 1 Saat İfade Verdi

Mabel Matiz, “Perperişan” şarkısına erişim engeli sonrası başlatılan müstehcenlik soruşturması kapsamında adliyeye polis eşliğinde gelip 1 saat ifade verdi.

Yayın Tarihi : 22-09-2025 16:15

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Perperişan” isimli şarkısına getirilen erişim engeli sonrası açılan müstehcenlik soruşturması kapsamında bugün polis eşliğinde Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Matiz, yaklaşık 1 saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

“Perperişan” Şarkısına Erişim Engeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği dilekçede “Perperişan” adlı şarkının aile kurumuna zarar verebileceğini, çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ve kamu düzenini bozabileceğini öne sürmüştü. Ayrıca dilekçede, vatandaşların şarkıyı “Türk örf ve adetlerine aykırı” olduğu gerekçesiyle CİMER üzerinden şikâyet ettiği de belirtilmişti.

Bu karar doğrultusunda şarkı, YouTube, Spotify ve Apple Music gibi dijital platformlarda erişime engellendi.

Soruşturma Başlatıldı

Erişim engelinin ardından İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı hakkında “müstehcenlik” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Adliyeye Polis Eşliğinde Geldi

Soruşturma kapsamında bugün ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne polis eşliğinde gelen Mabel Matiz, yaklaşık 1 saat boyunca savcılıkta ifade verdi. Ünlü şarkıcı, adliyeden çıkışta basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.

"KASITLI, SON DERECE ART NİYETLİ"

Mabel Matiz daha önce konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Herkese selamlar. Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum.

 

"100'ü aşkın eserin söz yazarı olarak, ilk ve son kez, 'Perperişan' şarkısı özelinde kafaları biraz netlemek gereğini görüyorum. Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten."

"Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen. Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki, şarkıda geçen 'toy bebe', 'kelek / ham / hayattan derslerini almamış ruh' manası taşımaktadır. (Kuşkusuz biçimde ve de tabii ki!)"

"Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu ise sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan ‘ozanlık’ gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim. Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum."

 

Şarkının sözleri şöyleydi:

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo şeytan 'üstüne atla da sal kuşu hanesine'

Yanıma yatmalı

Canım ister soysunlar beni

Onla bi yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

