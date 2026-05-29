Kanye West İstanbul’da Hayranlarını Görmezden Geldi

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West konser için geldiği İstanbul’da otel önündeki tavrıyla gündeme geldi. Hayranlarının saatlerce süren bekleyişi beklenmedik bir karşılıkla yanıtladı.

Otel Önünde Uzun Bekleyiş

West’in İstanbul’a gelişi sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun ardından çok sayıda hayranı ünlü rapçiyi görebilmek için konakladığı otelin önünde toplandı. Saatler süren bekleyiş boyunca kalabalık şarkılar söyleyip tezahüratlarla heyecanını canlı tuttu. Kalabalık sanatçının otelden çıkış yapacağı anı büyük bir coşkuyla bekledi.

Sessiz Giriş Dikkat Çekti

Türkiye’ye konser vermeye gelen Kanye West, kendisi için saatlerce bekleyen hayranlarının yüzüne bile bakmadı, selam vermedi. pic.twitter.com/thEtEqdkNf — Aykırı (@aykiri) May 29, 2026

Kanye West otel kapısında göründüğü anda hayranların heyecanı daha da arttı. Ancak beklenen sıcak karşılık gelmedi. Ünlü rapçi kalabalığın seslenişlerine ve el sallamalarına rağmen herhangi bir tepki vermedi.

Güvenlik ekibi eşliğinde hızlı adımlarla içeri yönelen West yüzünü bile kalabalığa dönmedi. Bu tavır o an orada bulunan birçok kişiyi şaşkına çevirdi.

Tepkiler Sosyal Medyaya Taşındı

O anları cep telefonlarıyla kaydeden hayranlar görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaştı. Videolar yayılınca kullanıcılar ikiye bölündü. Bir grup sanatçının yoğun programı nedeniyle bu tavrı normal karşılarken diğer grup hayranlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini savundu. Paylaşımlar kısa sürede gündem listelerine girdi.

İstanbul Konseri Öncesi Gerilim

Kanye West’in İstanbul’da vereceği konser büyük bir organizasyonla hazırlanıyor. Yüksek bilet satışları ve yoğun ilgi etkinliği haftanın en çok konuşulan konseri haline getirdi. Ancak otel önünde yaşanan bu olay konser öncesi havayı bir anda değiştirdi. Organizasyon çevresinde ise konser gününe dair hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğü öğrenildi.

Gözler Sahne Performansında

Hayranları şimdi yaşanan bu soğuk tavrın konser gecesine nasıl yansıyacağını merak ediyor. West’in sahnede sergileyeceği performans ve seyirciyle kuracağı iletişim şimdiden büyük bir merak konusu oldu. İstanbul konseri tüm bu gelişmelerin gölgesinde daha da dikkat çekici bir hale geldi.