Sıla’dan Yürek Burkan İtiraf

Şarkıcı Sıla katıldığı programda yaptığı içten açıklamalarla dikkat çekti. Güçlü kadın algısının arkasında kırılgan yanları olduğunu söyleyen sanatçı hem özel hayatına hem duygusal dünyasına dair samimi ifadeler kullandı.

“Güçlü Kalmanın Sırrı Güçsüzlüğü Bilmek”

Programda kendisine yöneltilen “Hep güçlü bir kadın gibi görünüyorsun, kırılgan tarafını gizliyor musun?” sorusuna yanıt veren Sıla güç kavramını farklı bir yerden tanımladı. Ünlü şarkıcı güçlü kalabilmenin temelinde zayıf yönleri kabul etmenin yattığını söyledi. Sıla zaman zaman herkes gibi kendisinin de zorlandığını belirterek “Güçsüz olduğum anlar çok oluyor ama kısa sürede toparlanıyorum” sözleriyle dikkat çekti.

Mizahla Ayakta Kalma Yöntemi

Sanatçı zor dönemlerinde mizaha sığındığını da dile getirdi. Kendini kötü hissettiği zamanlarda espri yapmanın ona iyi geldiğini söyleyen Sıla bu yönünün çevresindekiler tarafından da bilindiğini ifade etti. Günlük hayatında iniş çıkışlar yaşadığını ancak bu durumların onu üretken kıldığını belirtti.

Albüm İsmi Dikkat Çekti

Sıla son albümünün ismi olan “Kafa Yüksek Kalp Kırık” hakkında da konuştu. Bu ifadenin hayatla kurduğu bağdan doğduğunu söyleyen sanatçı duygusal yoğunluğun zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Sözleriyle hem kırılganlığı hem deneyimlerini aynı cümlede buluşturdu.

Kayıp ve Yas Süreci

Sanatçı babasının vefatının ardından yaşadığı süreci de anlattı. Bu dönemin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Sıla uzun bir süre üretkenlik konusunda zorlandığını belirtti. Yas sürecinin hâlâ zaman zaman kendisini etkilediğini ifade eden sanatçı duygularını bastırmak yerine yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Sahne Öncesi Ritüelleri

Sıla, sahneye çıkmadan önce yaptığı hazırlıkları da paylaştı. Kendisini sakinleştirmek için kısa molalar verdiğini bazen uyuduğunu bazen de kitap okuduğunu anlattı. Sahneye çıkmadan önce iç dünyasını toparlamaya çalıştığını söyleyen sanatçı bu anlarda kendine özel ritüelleri olduğunu belirtti.

“Babamla Konuşurum”

Sıla en dikkat çeken açıklamasını ise sahne öncesi alışkanlığıyla yaptı. Sahneye çıkmadan önce babasıyla konuştuğunu söyleyen sanatçı bu anı kendisi için bir tür güç kaynağı olarak tanımladı.

Samimi açıklamalarıyla gündem olan Sıla hem müzik kariyerine hem duygusal dünyasına dair içten bir portre çizdi.