Sicilya Alarmı! Dua Lipa ile Callum Turner’ın Düğün Planı Sızdı

Pop müziğin dünya çapındaki yıldızlarından Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner bu kez aşklarıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin evlilik hazırlığında olduğu iddiası kulisleri hareketlendirdi. Özellikle İtalya’dan gelen düğün söylentileri magazin dünyasında büyük merak yarattı.

Sicilya İddiası Gündem Oldu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre çift düğün için rotasını Sicilya’ya çevirdi. Özellikle Palermo çevresindeki tarihi otellerin adı konuşulmaya başladı. İddialar arasında en dikkat çeken detay ise Dua Lipa ve Callum Turner’ın lüks bir otelde davetlileri için özel süitler ayırttığı yönündeki bilgi oldu.

Bazı kaynaklar bu rezervasyonun doğrudan düğün organizasyonu için yapıldığını söylerken bazıları ise bunun yalnızca konukların konaklaması için düşünüldüğünü öne sürdü.

“Gösterişli Değil Samimi Bir Tören”

Dua Lipa’nın yakın çevresinden sızan bilgiler çiftin çok büyük ve şaşaalı bir düğün istemediğini ortaya koydu. İkilinin daha çok yakın dostlarının yer aldığı sıcak bir kutlama hayal ettiği konuşuluyor.

Yine de davetli listesi şimdiden dünya magazin basınının dikkatini çekmiş durumda. Elton John, Mark Ronson, Charli XCX, BLACKPINK üyeleri Rosé ve Jennie gibi ünlü isimlerin davetliler arasında yer aldığı iddia edildi.

Moda dünyasının güçlü isimlerinden Donatella Versace ve Simon Porte Jacquemus’un da listede bulunduğu öne sürüldü.

“Plus-one” Detayı Dikkat Çekti

Kulislerde en çok konuşulan konulardan biri de davet kuralları oldu. Bazı misafirlerin organizasyona eşleri ya da arkadaşlarıyla katılmasına izin verilmeyeceği konuşuluyor. Çiftin bu konuda oldukça seçici davrandığı iddia edildi.

Yakın çevreleri Dua Lipa ile Callum Turner’ın düğünü büyük bir şova dönüştürmek istemediğini söylüyor. Daha sade ama özel bir atmosfer planladıkları ifade ediliyor.

Tarih Konusunda Büyük Karmaşa

Düğünün ne zaman yapılacağı konusu ise hâlâ netleşmedi. İtalyan basınında yer alan bazı haberlerde organizasyonun eylül ayında gerçekleşeceği yazıldı. Başka kaynaklar ise tarihin haziran ayına çekildiğini ileri sürdü.

Üç gün sürecek büyük bir kutlama iddiası da gündemdeki yerini koruyor. Bazı magazin kulisleri ise konuşulan eylül tarihlerinin düğün günü değil gelinlik provalarıyla ilgili olabileceğini söylüyor.

Aşklarını Gözlerden Uzak Yaşıyorlar

Dua Lipa daha önce verdiği röportajlarda aşk hayatını çok fazla göz önünde yaşamaktan hoşlanmadığını dile getirmişti. Ünlü şarkıcı mutluluğunu paylaşmayı sevdiğini ancak özel anlarını korumak istediğini söylemişti.

Callum Turner ile ilişkisini sakin bir şekilde sürdüren yıldız isim şimdi ise yılın en çok konuşulan düğünlerinden biriyle gündeme gelmeye hazırlanıyor.