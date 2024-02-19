Lerzan Mutlu'dan Çarpıcı İtiraf: ''Eski sevgilimin üstüne sifon çekerim"

Lerzan Mutlu, Youtube’da katıldığı bir programda çarpıcı itiraflar da bulundu.

Lerzan Mutlu'dan Çarpıcı İtiraf: ''Eski sevgilimin üstüne sifon çekerim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2024 15:09

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Lerzan Mutlu, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda, son günlerde gündem olan İstanbul'daki bir pazarda kadınların eski sevgililerin eşyalarını satmasıyla ilgili bir soru yöneltilince Mutlu, dikkat çeken bir cevap verdi.

İstanbul'da bir pazarda kadınların eski sevgililerin eşyalarını satmasıyla ilgili düşüncesi sorulan Mutlu, "Onu satmakla uğraşmam bile! Eşyaları tabi ki satmam direkt tuvalete atar üstüne sifonu çekerim!" şeklinde konuştu.

Lerzan Mutlu'nun bu çarpıcı açıklaması, sosyal medyada ve programın izleyicileri arasında geniş yankı buldu. Ünlü şarkıcının eski sevgililerin eşyalarıyla ilgili net tavırları, takipçileri tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

 

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