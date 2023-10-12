Lerzan Mutlu: Bana 'yılan terbiyecisi' derler!

Lerzan Mutlu, tanınmış şarkıları olan 'Kibrit', 'Bir Alo de', ve 'Farzet' gibi eserleriyle biliniyor. Yakın zamanda bir program yapmaya başlamadan önce imajını yenileme kararı alan Mutlu, saç bakımı için Etiler'deki bir kuaföre gitti. Kuaförden çıkarken basın mensuplarına röportaj veren Mutlu, aynı zamanda yeni bir single çalışması üzerinde çalıştığını açıkladı.

Sanatçı, sahte sosyal medya hesaplarına dikkat çekerek, "Yeni mi öğrendiniz?" dedi ve şunları ekledi: "Ben bu tür insanlarla daha önce tanıştım ve hepsiyle başa çıktım. Bana 'yılan terbiyecisi' diye hitap ediyorlar!"

Bu tür kişilerle tanışmaya çalıştığını ifade eden Mutlu, kendisinin de sahte bir sosyal medya hesabı olduğunu ancak şifresini unuttuğunu itiraf etti. Aynı zamanda bu tür sahte hesaplarına güvenmemenin önemli olduğunu dile getiren sanatçı, ilişkilerde bir sorun olduğunda hemen dedikodu yapabileceklerine dikkat çekti.