Kuruluş Osman kadrosuna yeni isim: Moğol komutan rolünde

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonunda yeni bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bozdağ Film imzasını taşıyan ve Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide, son dönemde yaşanan ayrılıkların ardından güçlü bir oyuncu transferi gerçekleşti.

Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizide, hikayeye etkileyici bir Moğol komutan karakteri dahil olacak. Bu önemli role başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu hayat verecek.

Yeni sezon boyunca dizinin temel çatışma unsurlarından biri olacak bu karakterin, Osman Bey ile olan mücadelesi izleyicilere heyecan dolu sahneler sunacak. Saltoğlu’nun performansının dizinin dinamiklerine nasıl katkı sağlayacağı ise şimdiden merak konusu.

Kuruluş Osman, çarşamba akşamları güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle izleyicileri ekran başında toplamaya devam ediyor.