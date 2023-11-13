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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Süreyya Kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Süreyya Kimdir? Dizinin Süreyya'sı Dilan Döğer Kimdir, Kaç Yaşında, Daha Önce Hangi Dizilerde Oynadı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Süreyya Kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 19:29

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam itibarıyla izleyicilerle buluşacak. Tarihi gerçekler ve etkileyici bir kurguyla harmanlanan bu dizi, Kudüs'ün fethini ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişini konu alacak. Dizide, Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan Selahaddin Eyyubi'nin heyecan verici hikayesi işlenecek. Bu epik yapımın en dikkat çekici karakterlerinden biri olan Süreyya, başarılı oyuncu Dilan Döğer tarafından canlandırılacak.

Dilan Döğer Kimdir?

Dilan Döğer, genç ve yetenekli bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim. Daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan O Kız dizisinde Erkan Petekkaya ile başrolü paylaşmış ve performansıyla göz doldurmuştu. Şimdi ise tarihi bir karakterle, Süreyya rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Süreyya Kimdir? 

Dilan Döğer, 27 yaşında ve Diyarbakır doğumlu. İlköğretim eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü'nden mezun olan Döğer, üniversite döneminde oyunculuğa adım attı. Ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri de alan Döğer, çok yönlü bir sanatçı olarak ön plana çıkıyor.

Televizyon kariyerine 2021 yılında 'Ex Aşkım' dizisinde canlandırdığı 'Afife' karakteriyle başlayan Döğer, sonrasında O Kız dizisindeki Zeynep karakteriyle tanındı.

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