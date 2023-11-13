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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Detaylar...

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, tarihi bir kurguyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin en çok merak edilen yönlerinden biri de çekim yerleri. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi nerede çekiliyor? İşte bu sorunun cevabı ve dizinin detayları.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Detaylar...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 19:35

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, tarihi bir kurguyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin en çok merak edilen yönlerinden biri de çekim yerleri. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi nerede çekiliyor? İşte bu sorunun cevabı ve dizinin detayları.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisinin Çekim Yeri

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hayata geçirilen büyüleyici bir platoda çekiliyor. Yaklaşık 60 dönümlük geniş bir alanda inşa edilen bu platoda, Selahaddin Eyyubi’nin efsanevi hikayesi canlandırılıyor. Tarihi dokunun ve doğal güzelliklerin ön plana çıktığı bu alanda, dizinin hikayesi daha da etkileyici bir hale geliyor.

Dizinin Oyuncu Kadrosu ve Konusu

Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizide, Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesi ve Kudüs'ün fethi konu ediliyor. Dizi, Selahaddin Eyyubi'nin liderliğinde, Kudüs'ün işgalden kurtarılma sürecini ve bu süreçte yaşananları dramatik bir şekilde işliyor.

Akli Film tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci yer alıyor. Senaryosunu Serdar Özönalan'ın yazdığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, görsel efektleri, kusursuz prodüksiyonu ve etkileyici oyunculuk performansları ile dikkat çekiyor.

Dizinin İzleyiciyle Buluşma Zamanı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ilk bölümü 13 Kasım Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yerini alacak. Dizi, her Pazartesi izleyicileri tarihin derinliklerine yolculuğa çıkaracak ve Selahaddin Eyyubi'nin unutulmaz hikayesini anlatacak.

Bu tarihi dizi, sadece bir eğlence kaynağı olmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicilere tarihi bir perspektif sunuyor. Selahaddin Eyyubi'nin kahramanlıklarını, stratejik zekasını ve adalet anlayışını gözler önüne seren dizi, aynı zamanda o dönemin sosyal ve kültürel yapısını da yansıtıyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Dizisi İçin Beklentiler

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, tarihi gerçekliklerle harmanlanmış bir kurguya sahip olması nedeniyle oldukça yüksek beklentileri beraberinde getiriyor. Dizinin her bölümünde, Selahaddin Eyyubi’nin yaşamından kesitler sunulacak ve bu sayede izleyiciler, tarihin bu önemli figürünün yaşamına dair derinlemesine bilgi sahibi olacaklar.

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