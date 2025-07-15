Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’dan Tayland’da Aşk Kareleri

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, ilişkilerini gözlerden uzak ama sevgi dolu bir şekilde sürdürüyor. Ünlü çift, şu sıralar Tayland tatilinde romantik anlar yaşıyor. Özellikle Bangkok’ta geçirdikleri keyifli günleri sosyal medyada paylaşarak hayranlarının ilgisini üzerine çekiyorlar.

Bangkok Sokaklarında Aşk Esintisi

Tayland'ın başkenti Bangkok, sıcak havası ve egzotik atmosferiyle çiftlere romantik bir kaçış sunuyor. Bu ortamda aşklarını tazeleyen Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, birlikte geçirdikleri anları fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. Son olarak Aka, sevgilisine sımsıkı sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Kalplerin Konuştuğu Bir Paylaşım

Kubilay Aka’nın paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündeme oturdu. Romantik karede Hafsanur Sancaktutan’ın huzurlu gülümsemesi dikkat çekerken, oyuncunun bu paylaşıma sadece bir kalp emojisi ile karşılık vermesi de hayranların gözünden kaçmadı.



Romantizm Sosyal Medyaya Taştı

Tatillerinden sık sık içerik paylaşmayan çift, bu özel kareyle hayranlarına sürpriz yaptı. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, bu doğal ve duygusal kareyle sosyal medyada romantizmin sembolü hâline geldi. Aşklarını abartıdan uzak, içten bir şekilde yansıtmaları ise takipçilerin en çok beğendiği detay oldu.



Hayranlardan Yorum Yağmuru

Paylaşıma gelen yorumlar arasında “Gerçek aşkı yansıtıyorlar”, “Çok yakışıyorlar” ve “Enerjileri mükemmel” gibi ifadeler öne çıktı. Çiftin uyumu ve birbirlerine duydukları bağlılık, kareye yansıyan her detayda hissediliyor. Tatil boyunca paylaşacakları yeni kareler şimdiden merakla bekleniyor.