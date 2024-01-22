Kredi Puanı 1200 Altında Olanlara Müjde: Bankalar Sicil Affıyla Kapınızı Çalıyor!

Gün geçtikçe büyüyen bankacılık sektöründe, kredi ve kredi kartı kullanımları oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Ancak kredi puanı 1200 altında olan bireyler için sevindirici bir haber var! Bazı bankalar, sicil affıyla herkesin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte, kredi puanı sorunu yaşayanlar için umut verici detaylar:

Enpara: Yeni Bir Şans, Yeni Bir Başlangıç

Sicilinde sorun yaşayan ve kredi almakta zorlananlara Enpara.com'dan müjdeli haber geldi. Kredi başvurularında KKB notunu esas almayan Enpara, gelir-gider dengesi sağlayabilen herkese 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Faiz oranı yüzde 2,29 olan bu kredi için vade süresi 36 ayı buluyor.

Fibabanka: Sicil Problemi Yok, Kredi Var!

Fibabanka, sicilinde problem yaşayan herkesin yüzünü güldürüyor. Sicil kaydını dikkate almayan banka, düzenli geliri olan herkese kredi imkanı tanıyor. Kredinin faiz oranı yüzde 1,80'den başlıyor ve 50.000 TL altındaki krediler için en fazla 36 ay, 50.000 TL üzerindekiler için ise 24 ay vade süresi sunuluyor.

Odeabank: Kredi Kapınızı Çalıyor, KKB Skoru Sorun Değil!

KKB skoru düşük olanlara umut ışığı Odeabank'tan geliyor. Yüzde 2,73 faiz oranıyla 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan Odeabank, 50 bin TL altındaki krediler için 36 ay, 50 bin TL üzerindekiler için ise 24 ay vade seçenekleri sunuyor.