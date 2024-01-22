Kredi Puanı 1200 Altında Olanlara Müjde: Bankalar Sicil Affıyla Kapınızı Çalıyor!

Kredi Puanı 1200 Altında Olanlara Müjde: Bankalar Sicil Affıyla Kapınızı Çalıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 10:12

Gün geçtikçe büyüyen bankacılık sektöründe, kredi ve kredi kartı kullanımları oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Ancak kredi puanı 1200 altında olan bireyler için sevindirici bir haber var! Bazı bankalar, sicil affıyla herkesin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte, kredi puanı sorunu yaşayanlar için umut verici detaylar:

Enpara: Yeni Bir Şans, Yeni Bir Başlangıç

Sicilinde sorun yaşayan ve kredi almakta zorlananlara Enpara.com'dan müjdeli haber geldi. Kredi başvurularında KKB notunu esas almayan Enpara, gelir-gider dengesi sağlayabilen herkese 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Faiz oranı yüzde 2,29 olan bu kredi için vade süresi 36 ayı buluyor.

Fibabanka: Sicil Problemi Yok, Kredi Var!

Fibabanka, sicilinde problem yaşayan herkesin yüzünü güldürüyor. Sicil kaydını dikkate almayan banka, düzenli geliri olan herkese kredi imkanı tanıyor. Kredinin faiz oranı yüzde 1,80'den başlıyor ve 50.000 TL altındaki krediler için en fazla 36 ay, 50.000 TL üzerindekiler için ise 24 ay vade süresi sunuluyor.

Odeabank: Kredi Kapınızı Çalıyor, KKB Skoru Sorun Değil!

KKB skoru düşük olanlara umut ışığı Odeabank'tan geliyor. Yüzde 2,73 faiz oranıyla 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunan Odeabank, 50 bin TL altındaki krediler için 36 ay, 50 bin TL üzerindekiler için ise 24 ay vade seçenekleri sunuyor.

Benzer Haberler
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e ağır sözler: 'Çok fazla babalık görmedim' Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e ağır sözler: 'Çok fazla babalık görmedim'
Demet Akalın'ın sahne kostümüyle sosyal medyanın dilinde: 'Hiç dostun yok mu?' Demet Akalın'ın sahne kostümüyle sosyal medyanın dilinde: 'Hiç dostun yok mu?'
Emekli Olmak İsteyenlere Müjde: SGK, Prim İadesi ile Sürpriz Desteğini Açıkladı Emekli Olmak İsteyenlere Müjde: SGK, Prim İadesi ile Sürpriz Desteğini Açıkladı
Eda Ece: Herkesi eğlendirdim, çocuğumu eğlendiremedim! Eda Ece: Herkesi eğlendirdim, çocuğumu eğlendiremedim!
ING Bank Hesabınız Varsa, Şubelere Gitmeden, Başvuru Yapmadan Ek Ödeme Alıyorsunuz! Bankadan Tarihi Karar! ING Bank Hesabınız Varsa, Şubelere Gitmeden, Başvuru Yapmadan Ek Ödeme Alıyorsunuz! Bankadan Tarihi Karar!
Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emeklilere 5000 TL ve Üzerinde Ek Ödemeler Hazırlandı! Sabah Başvurular Başladı! Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emeklilere 5000 TL ve Üzerinde Ek Ödemeler Hazırlandı! Sabah Başvurular Başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!
  • 21-01-2024 15:48

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!