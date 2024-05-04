Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı!

Sosyal medyada her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, son olarak siyah tül elbise ve siyah çizmeleriyle verdiği iddialı pozları 32.2 milyon takipçili hesabından paylaştı.

Hande Erçel'in paylaşımı kısa sürede 864 bin beğeni aldı ve takipçileriyle etkileşimde bulundu. Elbisesinin markası ve fiyatı da merak edilenler arasındaydı.

'Wildest Fashion' adlı Instagram hesabına göre, Erçel'in giydiği siyah tül elbise, ünlü bir markaya ait ve tam olarak 11 bin 625 TL değerinde.

Sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncunun tarzını övgüyle karşıladılar ve fiziksel güzelliği ve kendine olan güveniyle ilgili yorumlar yaptılar.