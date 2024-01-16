Kredi Kartı ve Kredi Borcu Olanlara Müjdeler Sıralandı! 3 Dev Banka Borçlarınızı Sorgusuz Kapatacak!

Kredi Kartı ve Kredi Borcu Olanlara Müjdeler Sıralandı! 3 Dev Banka Borçlarınızı Sorgusuz Kapatacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 14:17

Bankalarda kredi ve kredi kartı borcu olanlar gün geçtikçe artıyor. Özellikle bu kişiler, Bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını gününde ödemediği zaman yüksek faizlerle geri ödemekten şikayetçi oluyor. Özellikle bankalardaki dağınık borçlarınızın da olması durumunda bu ödemeler oldukça fazla erteleniyor. Dağınık banka borçları olan vatandaşlar için en güzel çözüm bankaların transfer kredileri olarak göze çarpmaktadır. Emekli ve sigortalı olarak çalışan tüm bireysel müşteriler için bu borçları kapatmak, Oldukça önemlidir. Bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için 3 bankadan yeni bir duyuru yapıldı ve bu banka borçlarınızı tek seferde kapatacağını açıkladı. Bu bankalardan kredi almanız durumunda da sizler bu kredileri tek bir bankaya ödeyerek hem dağınık borçlarınızdan kurtulacak hem de borç miktarınızdaki ödemeleri azaltacaksınız. 

AKBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ NASIL ALINIR? AKBANK KREDİ KİMLERE VERİYOR? 

Akbank borç kapatma kredilerinde hem kredi hem de kredi kartı borçlarınızı kapatmak için destek vermektedir. Kredi alacak kişiler bu bankadan işlem yapacaksa, banka şubelerine giderek 100 bin TL'ye kadar verilen borç kapatma kredisinden faydalanacaklardır. 100 bin TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınızı kapatabileceksiniz ve bu kredileri hesaplarınıza atabileceksiniz. Banka borçlarınızı kapatmak için gelir belgesi istenmektedir.

ZİRAAT BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ 100.000 TL VERECEK? 18 YAŞ ÜZERİ ALABİLECEK 

Bankalarda borç kapatma kredisi alacak kişilerin en çok tercih ettiği banka Ziraat Bankası. Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı düşük faizlerle kredi veriyor. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bankaya giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceksiniz ve kredileri hesaplara atabileceksiniz. 

GARANTİ BBVA BORÇLARI KAPATACAK: HEMEN AYNI GÜN KULLANDIRACAK, BORÇ TRANSFER KREDİSİ BAŞLADI 

Garanti Bankası üzerinden de borç kapatma kredisi alabileceksiniz. Banka şubelerinden yapacağınız 100 bin TL'Ye kadar olan kredi başvurusu sonrasında banka sizlere hemen destek verecektir. Kredi notunuz 1100 ve üzerinde ise başvurunuzu yaparak tüm güncel olan banka borçlarınızı kapatmanız mümkündür. Emeklilere de bu kampanya yapılıyor ve özellikle maaş müşterisi olmayı kabul eden emeklilere hemen aynı gün destek veriliyor. 

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