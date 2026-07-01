Hale Soygazi Gözyaşlarını Tutamadı!

Kadir İnanır’ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Hale Soygazi, “beklenmedik bir şey oldu” diyerek usta oyuncuya duygusal sözlerle veda etti.

Hale Soygazi Gözyaşlarını Tutamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 20:47

Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü biliniyordu. Özellikle zatürreye bağlı solunum sıkıntısı yaşadığı ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Bu haber hem sanat camiasında hem sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Sevenleri Ve Sanat Dünyası Bir Araya Geldi

Usta oyuncunun vefat haberi sonrası İstanbul’da anma töreni düzenlendi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan törende ailesi yakın dostları ve sanat dünyasından birçok isim hazır bulundu. Daha sonra Kadir İnanır Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca oldukça duygusal anlar yaşandı.

Hale Soygazi’den Duygusal Veda

Uzun yıllar Kadir İnanır ile aynı projelerde yer alan Hale Soygazi de cenazede yer alan isimler arasındaydı. İkili Yeşilçam döneminde birçok filmde birlikte rol almış ve önemli bir sinema geçmişi paylaşmıştı.

Soygazi yaşadığı acıyı anlatırken oldukça duygusal ifadeler kullandı. “Bir insan arkadaşını kaybederse ne hissederse onu hissediyorum” diyerek bu kaybın kendisi için ne kadar ağır olduğunu dile getirdi. Onunla birçok filmde çalıştığını çok güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.

“Beklenmedik Bir Şey Oldu” Sözleri Dikkat Çekti

Hale Soygazi’nin açıklamalarında en çok dikkat çeken noktalardan biri de bu kaybın beklenmedik oluşuydu. Kadir İnanır’ın durumunun zaman zaman toparlanacağına dair umut olduğunu bu yüzden böyle bir sonun herkesi şaşırttığını ifade etti.

“İyiydi, çıkacağını bekliyorduk ama sonra böyle oldu” sözleri yaşanan sürecin ne kadar ani ve sarsıcı olduğunu özetler nitelikteydi. Bu ifadeler hem yakın dostlarının hem hayranlarının yaşadığı şoku bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeşilçam’da Büyük Bir Boşluk

Kadir İnanır’ın vefatıyla birlikte Türk sinemasında önemli bir dönemin daha kapandığı konuşuluyor. Özellikle Yeşilçam kuşağının en güçlü jönlerinden biri olarak anılan İnanır hem oyunculuğu hem duruşuyla hafızalarda yer etmişti.

Onun ardından yapılan yorumlarda sadece bir oyuncunun değil, aynı zamanda bir dönemin de uğurlandığı sık sık dile getiriliyor. Sanat dünyası ise bu büyük kaybın etkisini uzun süre hissedecek gibi görünüyor.

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