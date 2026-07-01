Aziz Yıldırım’ın Kızı Detayı Şaşırttı! Olayın Perde Arkası

Manikür ve pedikür için gittiği evde fenalaşan kadın kuaför hayatını kaybetti. Olayın Aziz Yıldırım’ın kızının evinde yaşandığı ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım’ın Kızı Detayı Şaşırttı! Olayın Perde Arkası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 21:01

İstanbul’da yaşanan üzücü bir olay gündeme oturdu. Bir kadın kuaför olan Derya Gündoğdu manikür ve pedikür hizmeti vermek için gittiği bir evde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay kısa sürede hem çevrede hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İlk başta farklı iddialar ortaya atılsa da olayın detayları netleştikçe durumun düşündüğünden daha net olduğu anlaşıldı. Yaşananlar sıradan bir iş randevusunun ne kadar ani şekilde trajediye dönüşebileceğini de gözler önüne serdi.

Olay Aziz Yıldırım’ın Kızının Evinde Gerçekleşti

Başlangıçta olayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinde olduğu yönünde bazı haberler çıkmıştı. Ancak daha sonra yapılan açıklamalarla birlikte olayın Yıldırım’ın ortanca kızı Gülşah Yıldırım Gordi’nin evinde yaşandığı netleşti.

Kuaför Derya Gündoğdu’nun her zamanki gibi randevusuna giderek hizmet verdiği sırada merdivenlerden çıktığı esnada bir anda rahatsızlandığı ifade ediliyor. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde de kadının bir anda fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi Yetersiz Kaldı

Olayın hemen ardından evdekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptı ancak tüm çabalara rağmen Derya Gündoğdu kurtarılamadı. Bu ani kayıp hem ailesini hem yakın çevresini derinden etkiledi.

Yaşanan durumun netleşmesi için olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Olayın doğal bir sağlık sorunu mu yoksa farklı bir durum mu olduğu ise yapılacak incelemeler sonucunda kesinlik kazanacak.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Derya Gündoğdu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılacak incelemelerin ardından net raporun ortaya çıkması bekleniyor.

Evde bulunan kişiler ve olay anına tanık olan çalışanların da ifadelerine başvuruldu. Sürecin tüm yönleriyle araştırıldığı ve herhangi bir şüpheli durum olup olmadığının detaylı şekilde incelendiği bildirildi.

Olay Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kısa sürede yayılan haber sosyal medyada da büyük yankı buldu. Özellikle olayın ilk başta yanlış anlaşılması ve daha sonra detayların netleşmesi kullanıcılar arasında kafa karışıklığına neden oldu.

Şu an için tüm gözler soruşturmanın sonucuna çevrilmiş durumda. Yaşanan bu ani kayıp ise hem olayın taraflarını hem sevenlerini derinden üzen bir tablo ortaya koydu.

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