Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan Müjde Uzman açıklaması: "Öyle olmadığını anladık"

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, diziden ayrılan oyuncu Müjde Uzman hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü yapımcı, Uzman ile yaşadıkları sorunlar sonrası yollarını ayırdıklarını doğruladı ve yaşanan süreci ayrıntılarıyla paylaştı.

Turgut, yaptığı açıklamada, “Kendisiyle ciddi bir problem yaşadık ve ayrıldık. Bir video çekti; tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum diye. Ama hiç öyle olmadığını sonra anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış.” ifadelerine yer verdi. Bu açıklamayla birlikte, Müjde Uzman’ın Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasıyla ilgili bilinmeyen detaylar da gün yüzüne çıktı.

Yapımcı, Uzman'ın dizide canlandırdığı karakterin akıbetiyle ilgili de önemli bir bilgi verdi: “Biz dizide oynadığı karakteri öldüreceğiz.” Bu açıklama, dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırırken, Müjde Uzman’ın ayrılığı ve karakterinin diziden nasıl çıkarılacağı merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti, başarılı senaryosu ve güçlü kadrosuyla dikkat çekerken, bu gelişme dizinin gidişatına nasıl etki edecek, ilerleyen bölümlerde izleyiciyi neler bekliyor, soruları yanıt bulacak.