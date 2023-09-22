Kızılcık Şerbeti Ertuğrul kim, Türkiye’de büyük bir popülerlik kazanan bir televizyon dizisi olan “Kızılcık Şerbeti”nin yeni karakteridir. Kızılcık Şerbeti Ertuğrul gerçek adı ve dizileri hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Kayra Şenocak, “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Ertuğrul karakterine hayat veren başarılı oyuncudur. Dizide aynı zamanda bir koleksiyon düşkünü iş insanıdır. Ertuğrul karakteri, diziye farklı bir enerji katmaktadır. Kızılcık Şerbeti'nin diğer sevilen karakteri Nursema ile bağlantısı olacak Ertuğrul karakteri yakında zamanda tanışma faslına geçecektir.

“Kızılcık Şerbeti”, Show Tv’de Cuma akşamları izlenme rekorları kıran bir dizi olmuştur. Bu dizi, Türk izleyicilerin ilgisini çekerek geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Ertuğrul karakteri de bu başarının en önemli unsurlarından biridir.

Ertuğrul olarak tanınan Kayra Şenocak, daha önce birçok farklı dizi ve projede yer almıştır. Oyunculuğu ve karakterlere olan hakimiyeti ile dikkat çeken Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ndeki performansıyla da büyük beğeni toplamaktadır.

Ertuğrul karakteri, koleksiyon düşkünü bir iş insanını canlandırmaktadır. Ertuğrul’un zengin ve karmaşık hayatı, dizinin ana hikayesini şekillendirmektedir. İzleyiciler, Ertuğrul’un yaşadığı maceralara ve karakterin gelişimine büyük ilgi göstermektedir.

“Kızılcık Şerbeti Ertuğrul kimdir, gerçek adı ve dizileri?” sorusuna cevap olarak, Kayra Şenocak’ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin diziye olan katkısı büyük olmuştur. Kendisi, başarılı performansıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştır.

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

25 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu ve sunucu Kayra Şenocak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine başladığından beri birçok dizi ve filmde rol aldı. 1998 yılında şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı "Aynalı Tahir" dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanındı. Ayrıca, "Yağmurdan Sonra" ve "Yarım Elma" gibi projelerdeki performanslarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu.

2014 yılında "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran Şenocak, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adlı oyunda yer almaktadır.