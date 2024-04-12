Kızılcık Şerbeti, Cannes'a damga vurdu

Show TV’de yayınlanan, Türkiye’de izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nin ülke sınırlarını aşan başarısının kutlanması sebebiyle Cannes Martinez Hotel’de görkemli bir gala gecesi düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından seçkin davetlilerin katıldığı gece, İzzet Pinto’nun kurucusu olduğu Global Agency’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Davette Kızılcık Şerbeti oyuncuları, İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın Haute Couture tasarımlarıyla boy gösterdi. Kızılcık Şerbeti oyuncularının ilgi odağı olduğu geceye; dünya yıldızları, yönetmenler, film editörleri katıldı. Dizinin oyuncularının göz kamaştırdığı davetle Kızılcık Şerbeti bu yıl Cannes’a damga vuran yapım oldu.

Lady Gaga’nın moda tasarımcısı olarak adını tüm dünyaya duyuran ve başarılarından dolayı 2019 yılında İngiltere’nin 300 yıllık tarihi kuruluşu Royal Ascot’un ilk Türk başkanı unvanını alan Zeynep Kartal, bu özel gece için Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç ve Feyza Civelek gibi isimleri hazırladı. Özel gala gecesinde Kartal’ın tasarımlarını giyen ünlü oyuncular hem şıklıkları hem de mücevher seçimleriyle göz doldurdu. Bunun yanı sıra popüler dizinin sevilen oyuncularından Barış Kılıç ve Doğukan Güngör de etkinlikte yer aldı.

MIPTV kapsamında düzenlenen gala gecesinde moda tasarımcısı Zeynep Kartal duygularını şu şekilde ifade etti:

‘’Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan MIPTV Cannes’da Gold Film ile birlikte özel bir geceye imza atmanın mutluluğu içindeyiz. Gala gecemiz için aylardır büyük bir titizlikle çalıştık. TV ve film endüstrisinin buluşma noktası MIPTV’de; Coinpara, Core Aero ve Lion Diamond’ın destekleriyle de muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdik. Gala gecesinde ülkemizde beğeniyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinin değerli oyuncularını tasarımlarımla görmekten dolayı çok mutluyum.’’

KIZILCIK ŞERBETİ’NE DÜNYA BASININDAN YOĞUN İLGİ!

Gala gecesi öncesinde ise, bu yıl 61.yılında son kez düzenlenen prestijli fuar kapsamında, dizinin yapımcısı Faruk Turgut, senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür, dizinin oyuncuları Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’in konuşmacı olduğu basın toplantısı Majestic Otel’de gerçekleşti.

Basın toplantısının moderatörlüğünü dizinin yurtdışı satış temsilcisi Global Agency’nin kurucusu İzzet Pinto gerçekleştirdi. Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan Latin Amerika’ya kadar birçok bölgeden medya mensubu Kızılcık Şerbeti oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.