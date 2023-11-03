Kızılcık Şerbeti 38. Bölüm Fragmanı Yayında!

Kızılcık Şerbeti'nde Tansiyon Yükseliyor. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 38. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Gold Film imzalı dizi, yeni sezon bölümleriyle heyecanı doruğa taşıyor. Başrollerde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç’ın yer aldığı dizi, duygusal ve heyecanlı sahneleriyle ekranları süslemeye devam ediyor. Seyirciler gelecek hafta yaşanacakları merak ediyor ve "Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye arama motorlarını meşgul ediyor.

Doğa'nın Hesaplaşması

Kızılcık Şerbeti'nin 37. bölümünde Doğa (Sıla Türkoğlu), Fatih'i (Doğukan Güngör) affetmiş gibi yaparak izleyicilere büyük bir oyun sergiledi. Fatih'in kendisine yaptıklarını unutmayan Doğa, kendi planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Nursema ve Umut'un İmtihanı

Umut'un bir kız arkadaşının Nursemalar’a yatılı olarak gelmesi evde yeni bir krize neden olacak. Pembe'nin bu duruma verdiği tepki, Nursema ve Umut arasında yeni bir sorunun fitilini ateşleyecek.

Nilay ve Mustafa Arasında Romantik Gelişmeler

Kendini Mustafa'ya karşı mahcup hisseden Nilay, onun gönlünü almak için hoş bir sürpriz planlıyor. Nilay'ın bu sürprizi Mustafa'nın tepkisi ile diziye renk katacak.

Kıvılcım Ailesinin Zor Anları

Dizide ayrıca Kıvılcım ve ailesinin Ünallar ve Ertuğrul'un evinde yapacağı yemek, büyük bir sürprizle sonuçlanacak. Nursema'nın emlakçıda çalıştığını öğrenen Abdullah ve Pembe'nin tepkisi merak konusu.

Ömer'in Sağlık Durumu

Ömer’in hastalığı daha da ilerliyor ve etrafındakiler durumdan şüphelenmeye başlıyor. Ömer, kimseyi üzmemek adına büyük bir karar alacak.

Kızılcık Şerbeti Fragman İzleme Linki

Kızılcık Şerbeti'nin 38. bölüm fragmanını merak edenler için Show TV’nin resmi web sitesi ve diğer video platformları en doğru adres. Dizinin tutkunları, fragman aracılığıyla gelecek bölüm hakkında fikir sahibi olabilirler.