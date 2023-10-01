Kızılcık Şerbeti 33. bölümde bomba patladı patlayacak! Barış Arduç O Karakter Olarak Şaşırtacak

Kızılcıuk Şerbeti 33. bölüm fragmanı merakla beklenmekteydi. Kızılcık Şerbeti 33. bölüm fragmanında adeta taş taş üzerinde kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kızılcık Şerbeti 33. Bölüm fragmanında Alev damgasını vururken, Doğa'nın yeni aşkı diziye gelecek. Yeni sezona geçtiğimiz hafta başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni oyuncuları ile adından çok bahsettireceğe benziyor. 6 Ekim 2023 Cuma akşamı yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti 33. yeni bölümünde yaşanacaklar ise geceye damgasını vuracak.

Doğa'ya kurulan kumpası farkeden Kıvılcım, kızını korumak adına her türlü tehlikeyi göze alacak ve karşısına da Ömer'i alacak. Doğa'yı da yanına alan Kıvılcım, malikaneyi basarak torunu Cemre'yi almaya kalkışacak.

Nursema ve Umut taraflarında da ayrılık rüzgarları eserken, öte yandan da Ertuğrul'un devreye girmesi an meselesi gibi duruyor.

Kızılcık Şerbeti Rüzgar karakteri de dizieye bu hafta dahil olacak. Ve yayınlanacak olan yeni bölüm de Doğa'nın etrafında dolanacak.

Kızılcık Şerbeti Rüzgar karakteri ilemkarşımıza çıkan oyuncu, Yiğit Kirazcı olurken, RÜzgar'ın Doğa'nın yeni aşkı olarak diziye dahil olacağı konuşuluyor. SOsyal medya da ortada dolanan bilgilerde Doğa'nın eski sevgilisi olan Rüzgar'ın yeni rakip olacağı bilinirken, kulislerden yeni bilgilerinde sızdığı konuşuluyor

Geçtiğimiz sezon fırtınalar estiren Alparslan Büyük Selçuklu dizisi başrolü Barış Arduç, yeni prpjelerde yer almak adına, diziden ayrıldığını açıklamış ve dizi de final yolunda ilerlemişti. Şimdilerde yeni dizisi ile anlaşmış olduğu iddia ediliyor. Kızılcık Şerbeti bir kaç bölüme bombayı patlatacağı da öne sürülüyor.

Yeni sezona kaldığı yerden devam eden dizinin, Alparslan Büyük Selçuklu'yu bitiren Barış Arduç ile anlaştığı iddia ediliyor.

