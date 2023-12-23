Kızıl Goncalar yayından kaldırılıyor! Bir iyi bir kötü haber

Ekranların en yeni dizisi Kızıl Goncalar, yayından kaldırılıyor. Kızıl Goncalar dizisinde can güvenliği tehditiyle karşı karşıya kaldı.

Kızıl Goncalar yayından kaldırılıyor! Bir iyi bir kötü haber
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-12-2023 14:24

Yayınlandığı ilk bölümde reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisine bir kötü haber daha geldi. Sabah saatlerinde yapılan açıklamalara rağmen, Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırılabilir.  Yapımcı firma konuyla ilgili çok güzel bir açıklama yapsa da hem RTÜK hem set çalışanlarının isyanıyla dizi bitebilir!

Kızıl Goncalar RTÜK kancası!

FOX TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, RTÜK tarafından araştırılıyordu. İlk bölümde çok ses getiren dizinin 2. bölüm fragmanında bir sahne yine dikkat çekmişti. Cemaatlerin peş peşe yaptığı açıklamalar sonrası yapım şirketi GOLD Film, "Tamamen kurgu bir senaryo. Farklı dünya görüşleri olan insanların hayatın içinde iyi niyetlerler nasıl ortak bir dil bulabildiklerini resmetmesi amaçladık" açıklaması yapmıştı!

Set çalışanları isyan etti!

Kızıl Goncalar dizisinin Set çalışanı isyan ett. "Fatih'te çekim yaptığımız mekanlara giremiyoruz, ekip arkadaşlarımıza saldırıyorlar" açıklaması sonrası bir başka set çalışanının "Can Güvenliğimiz yok" açıklamaları dizi için endişa bir hal aldığını resmen gösterdi.

Kızıl Goncalar yayından kaldırılabilir!

Kızıl Goncalar dizisi için başrol oyuncularına da tepki gelmeye başlayacak gibi duruyor. Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal gelen tepkilere ne kadar dayabilecek merak ediliyor. Ancak Kızıl Goncalar televizyondan kaldırılma ihtimali oldukça yüksek olsa da bir başka sürpriz dijital platformlar olabilir.

Dijitale geçebilir!

Artan tehditler sonrası Kızıl Goncalar dizisi için dijital platform öneriliyor. Kanal ve yapım şirketi cebinde Kızıl Goncalar dizisini dijital platformda yayınlama fikri sabah saatlerinden itibaren sesli bir şekilde düşünülüyor.
 

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