Kızıl Goncalar pazartesi 2 diziyi final yaptırdı! 2 dizi bitiyor

Pazartesi akşamları ekranlarda reyting savaşı yaşanıyor. Kızıl Goncalar dizisinin yayınlanmasıyla pazartesi iki dizinin fişi çekildi. Peş peşe iki dizi birden final kararı aldı.

Kızıl Goncalar rekor kırıyor!

FOX TV ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar 2. bölümüyle pazartesi reytinglerini tarumar etti. Kızıl Goncalar dizisi 7.85 ABC1 reytingleriyle 1. olurken, 5.85 ve 6.81 reytinglerde 2. olmayı başardı. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizi iki diziyi bitirme aşamsına getirdi.

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi zirvede!

TRT 1 ekranların reyting rekortmeni dizisi Kudüs Fatihi Selahatin Eyyubi, Total de 6.04 reytingle kıl payı 1. oldu. AB ve ABC'de dizi 3. olurken reyting rekorı kırmaya devam etti ve eve ekmek götürdü.

Ömer AB'nin zirvesinde!

Kızıl Goncalar ABC1, Kudüs Fatihi Total'de 1. olurken AB'de zirveyi Ömer dizisi aldı. Ömer 7.82 reytingle AB 1. oldu. Total ve ABC'de dizi yüksek reyting aldı.

3 dizinin reyting rekorları kırdığı gün diğer dizilerden kötü haber geldi. Safir ve Ne Gemiler Yaktım dizisi final kararı aldı.

Ne Gemiler Yaktım final yapıyor!

Ne Gemiler Yaktım dizisi Total'de 2.21 reytingler 18. olurken AB ve ABC'de düşük reytingler aldı. Neredeyse tüm reytinglerini Kızıl Goncalar dizisine kaptıran Ne Gemiler Yaktım final kararı aldı.

Safir final yapıyor!

ATV'nin bize yeter açıklamalarına rağmen Safir dizisi de reyting kaybı yaşadı. Total'de 3.26 reytingle tutunmaya çalışan iş, AB ve ABC1'de 1.45 ve 2.57 reyting alarak çakıldı. Safir dizisi ani kararla final kararı aldı.

Kızıl Goncalar dizisi Safir ve Ne Gemiler Yaktım dizilerine final yaptırdı yorumlarına neden oldu.