"Kızıl Goncalar" dizisine yeni bir isim katılıyor

Gold Film tarafından FOX için hazırlanan ve izleyicileri etkileyici hikayesiyle kendine çeken "Kızıl Goncalar" dizisi, bu akşam 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Ödüllü yönetmen Ömür Atay'ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı dizi, son iki haftadır pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Dizinin beşinci bölümü de birbirinden etkileyici olaylara sahne olacak. Konusuyla dikkat çeken ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Kızıl Goncalar", her hafta yeni gelişmelerle seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin yeni bölümüne konuk olan isim ise genç oyuncu Batuhan Gelener. Gelener, doktor Levend’in (Özcan Deniz) eski hastası Ertuğrul rolüyle izleyicilerle buluşacak. Daha önce "Duran", "Mahkum" ve "Kuruluş Osman" gibi projelerde başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun "Kızıl Goncalar"daki rolü merakla bekleniyor.

Heyecan ve merakla beklenen "Kızıl Goncalar"ın yeni bölümü, izleyicilere sürpriz gelişmeler ve duygusal anlar vadederken, dizinin pazartesi akşamlarındaki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirmeye devam edeceği düşünülüyor.