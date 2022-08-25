Kıvılcım Ural kızıyla tatilde!

2018 yılında 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen Kıvılcım Ural, kızı İlayda'yla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

Anne-kız, önceki gün Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülendi. İlayda ile denizde eğlenceli anlar yaşayan Ural, sıcak havanın keyfini çıkardı.

İki ay önce "Ben Vazgeçmezsem" adlı single'ını müzikseverlerin beğenisine sunan Kıvılcım Ural, yoğun konser takviminden tatil yapmaya yeni fırsat bulduğunu söyledi.





Muhabirlerle sohbet eden Ural, "Yakın bir zamanda on şarkıdan oluşan bir albüm çıkaracağım" açıklamasında da bulundu.