Kıvanç Tatlıtuğ'un imajı gündem oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Aile dizisiyle gündemde… Tatlıtuğ’un Serenay Sarıkaya’yla partner olduğu dizi zirvedeki yerini korurken yakışıklı oyuncunun yeni filmi “Boğa Boğa”nın da ilk tanıtımı seyirciyle buluştu.





Netflix için çekilen filmin yönetmen koltuğunda Onur Saylak otururken, merakla beklenen projenin senaryosunu Hakan Günday kaleme aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in başrollerini paylaştığı Ay Yapım imzalı film, 21 Nisan’da görücüye çıkacak.



Filmde Gürgen Öz, Müge Bayramoğlu, Onur Gürçay’ın da rol aldığı filmin prömiyeri 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da gerçekleştirecek. Film aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma Bölümü’nde de yarışacak.



İMAJI SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU!

Yayınlanan görüntülerde Kıvanç Tatlıtuğ'un imajı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bıyıklı görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.