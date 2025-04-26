Kıvanç Tatlıtuğ Kadroda, Cem Yılmaz'a Teklif Gitti!

Cem Yılmaz'a 'Organize İşler' dizisi için teklif götürüldü. Netflix'te yayınlanacak projede Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı kesinleşti.

Kıvanç Tatlıtuğ Kadroda, Cem Yılmaz'a Teklif Gitti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-04-2025 13:50

Yılmaz Erdoğan’ın büyük ilgi gören 'Organize İşler' serisinin dizi versiyonu için hazırlıklar hız kazandı. 8 bölümlük dizinin bu yaz Netflix için çekileceği ve projede ünlü komedyen Cem Yılmaz'a da teklif götürüldüğü iddia edildi.

Organize İşler Dizisi Netflix'te Yayınlanacak

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstleneceği dizinin çekimlerinin bu yaz başlayacağı konuşuluyor. Yılmaz Erdoğan, hem yönetmen koltuğunda oturacak hem de başrolü üstlenecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminde 'Sarı Saruhan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ dizinin kadrosunda kesin olarak yer alacak. Ayrıca, 2005 yapımı ilk filmde 'Müslüm Duralmaz' karakteriyle hafızalara kazınan Cem Yılmaz'a da teklif götürüldü.

Proje Daha Önce Ertelenmişti

Dizi projesi daha önce Disney Plus için planlanmıştı. Ancak platformun yerli içeriklerini durdurma kararı sonrası proje rafa kaldırılmıştı. Şimdi ise Netflix'te hayat bulacak olan 'Organize İşler' dizisi, hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Cem Yılmaz Dizide Olacak mı?

Cem Yılmaz’ın teklife nasıl yanıt vereceği henüz netleşmedi. Ancak oyuncunun projeye dahil olması halinde, dizinin yıldız kadrosu daha da güçlenecek. Hayranlar, ünlü komedyenin 'Müslüm Duralmaz' karakteriyle ekrana dönmesini dört gözle bekliyor.

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